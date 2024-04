FC Schalke 04: Polizei startet Mega-Suche nach Fans – Randalierer sollen bestraft werden

Das letzte Heimspiel des FC Schalke 04 in der vergangenen Bundesliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt (2:2) wurde letztlich von einer großen Schlägerei zwischen Anhänger beider Fanlager überschattet.

Fans des FC Schalke 04 und der Frankfurter Eintracht hatten sich nach dem Spiel auf den Rängen geprügelt – es kam zu einer Massenschlägerei. Knapp ein Jahr später startet die Polizei nun eine große Suchaktion, um alle Beteiligten ausfindig zu machen.

FC Schalke 04: Heftige Auseinandersetzung mit Eintracht-Anhängern

Am 20. Mai 2023 kam es im Nachgang der Bundesliga-Partie zwischen Schalke und Frankfurt zu hässlichen Szenen auf den Tribünen. Fans beider Klubs waren in der Nähe des Gästeblocks aneinandergeraten. Nach Erkenntnissen der Polizei wurden mehrere Personen teilweise schwer verletzt.

Eine Mitarbeiterin des DRK und mehrere Polizeibeamte seien leicht verletzt worden. Dazu sollen mindestens 18 weitere, zumeist unbeteiligte Zuschauer, Verletzungen erlitten haben. Ein Mann und eine Frau wurden so schwer verletzt, dass sie stationär in Krankenhäusern aufgenommen und an den Folgetagen operiert werden mussten.

In den vergangenen Monaten hatte die zuständige Polizei sämtliches Videomaterial gesichtet und um die 212 Verfahren – unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung – eingeleitet. Durch die bisherigen Ermittlungen konnten insgesamt 143 Tatverdächtige identifiziert und entsprechende Strafverfahren eingeleitet werden.

Polizei startet XXL-Fotofahndung nach Massenschlägerei

Die Polizei Gelsenkirchen hatte gegen 25 Personen bundesweite Stadionverbote anregt, 23 dieser Verbote wurden bereits durchgesetzt. Allerdings ist die Arbeit der Beamten damit noch nicht vorbei. Denn die Polizei sucht noch nach weiteren S04– und SGE-Anhängern. Anhand der bei den Ausschreitungen gesicherten Videoaufnahmen werden nun weitere 69 bisher unbekannte Personen gesucht.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Essen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen die Veröffentlichung von Bildern dieser Personen angeordnet. Am Dienstag (23. April) wurden diese veröffentlicht.

Die Fotos der Gesuchten gibt es hier: www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5763501