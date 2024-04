FC Schalke 04: Bittere Gewissheit! Horror-Szenario tritt wohl ein

Der Trend des FC Schalke 04 zeigt nach den vergangenen Spielen definitiv nach oben. Aus den letzten sieben Partien verlor Königsblau nur ein Spiel, dazu konnte man auch gegen Spitzenteams der Liga überzeugen. Dennoch muss der S04 weiterhin nach unten schauen, in den kommen Wochen soll der Klassenerhalt fix gemacht werden.

Mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 27. April, 20.30 Uhr) wird der Endspurt der Saison eingeläutet. In den verbleibenden vier Partien braucht der FC Schalke 04 noch einige Zähler, um sicher in der Liga zu bleiben.

FC Schalke 04 im Saison-Endspurt ohne Murkin und Ouedraogo?

Doch vor dem NRW-Duell mit der Fortuna gibt es nun gleich mehrere bittere Nachrichten für Königsblau. Karel Geraerts wird am Wochenende wohl auf einige Stammkräfte verzichten müssen. Zu Beginn der Trainingswoche fehlten gleich vier wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen.

Assan Ouedraogo verpasste schon das Heimspiel gegen Nürnberg (2:0) und das Auswärtsspiel in Elversberg (1:1) verletzungsbedingt. Der Youngster hat weiterhin muskuläre Probleme und wird wohl auch gegen Düsseldorf nicht mitwirken können.

Dazu wird S04 wohl noch einen weiteren schmerzhaften Ausfall hinnehmen müssen. Laut der „WAZ“ droht John Derry Murkin womöglich sogar eine längere Pause. Der Niederländer hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Schon in Elversberg musste der Leistungsträger zur Pause ausgewechselt werden.

Auch Ouwejan-Einsatz auf der Kippe

Doch damit nicht genug: Thomas Ouwejan plagen nach dem Spiel in Elversberg Knieschmerzen. Cedric Brunner hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen, ist fraglich für die Partie gegen Düsseldorf. Der S04-Rechtsverteidiger fehlte schon in Elversberg.

Trainer Karel Geraerts wird also wohl auf einige Leistungsträger verzichten müssen. Alle vier Spieler konnten in den vergangenen Wochen überzeugen, die Ausfälle würden Königsblau also enorm schmerzen. Mit Blick auf den spannenden Saisonendspurt wäre dies für S04 ein herber Rückschlag.