FC Schalke 04: Revier-Hammer bahnt sich an – Eskalation vorprogrammiert?

Ein richtiges Derby gibt’s für den FC Schalke 04 seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr, doch das könnte sich in der kommenden Saison wieder ändern. Nicht etwa, weil S04 bei einem Abstieg in der 3. Liga auf den BVB II treffen würden. Nein, es geht um Rot-Weiß Essen.

Der Klub aus dem Ruhrpott ist in der 3. Liga den Aufstiegsplätzen ein ganzes Stück nähergekommen, könnte in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2007 in die 2. Bundesliga zurückkehren. Aus Fansicht wäre dies ein echter Hammer, für die Polizei bedeutet das Duell FC Schalke 04 gegen Rot-Weiss Essen ganz schön viel Arbeit.

FC Schalke 04: Duell mit Rot-Weiss Essen rückt näher

Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Mittwoch (24. April) könnte Rot-Weiss Essen den Abstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz bis auf einen Zähler, auf den ersten direkten Aufstiegsplatz bis auf vier Punkte verkürzen. Die Chance auf den Aufstieg würde damit gewaltig steigen.

Damit gäbe zwei denkbare Szenarien: Schon in der Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga könnte Rot-Weiss Essen auf den FC Schalke 04 treffen. Allerdings haben sich die Schalker zuletzt etwas Luft verschafft, stehen fünf Punkte vor dem Relegationsplatz.

Sollte Essen aufsteigen und Schalke drinbleiben, käme es in der kommenden Saison zu dem Duell mit extrem viel Knall-Gefahr. Hintergrund: Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund verbindet eine lange Fanfreundschaft, die aus der gemeinsamen Rivalität zum FC Schalke 04 entstand.

Hochrisikospiel – Eskalation vorprogrammiert

Anfang 2023 gab es einen gemeinsamen Angriff von BVB- und RWE-Fans auf die Ultras des FC Schalke 04. In den frühen Morgenstunden attackierten die BVB- und RWE-Anhänger die Schalker, die sich gerade auf ihre Reise zum Auswärtsspiel nach Berlin vorbereiteten. Infolgedessen gab es mehrere Razzien.

Aus Sicht der Polizei wäre ein direktes Aufeinandertreffen von Rot-Weiss Essen und FC Schalke 04 deshalb wohl eine schwierige Aufgabe, ein extremes Hochrisikospiel. Man müsste schon fast mit Ausschreitungen rechnen.