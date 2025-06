Formel 1: Hammer-Comeback bahnt sich an! FIA gibt grünes Licht

In ihrem jüngsten Expansions-Wahn hat die Formel 1 einen Kontinent bisher sträflich vernachlässigt: Afrika. Seit 1993 fand hier kein Rennen mehr statt. Doch es gibt Bestrebungen, dies zu ändern.

Jetzt ist eine wichtige Hürde genommen worden. Der Weltverband FIA hat einem Traditionskurs in Südafrika grünes Licht für geplante Modernisierungsarbeiten gegeben. Damit könnten auf der Strecke schon bald wieder Formel-1-Rennen stattfinden.

Formel 1: Das Afrika-Problem

Alteingesessene Fans des Motorsports dürften sich an diese Strecke noch erinnern. Auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand den in den 90er-Jahren das bisher letzte F1-Rennen auf afrikanischem Boden statt. Damals gewann Alain Prost vor dem legendären Ayrton Senna. Seither mied die Motorsport-Königsklasse den Kontinent.

Doch schon länger gibt es Bestrebungen in der Formel 1 (hier mehr zur Rennserie lesen), dorthin zurückzukehren. Ein Knackpunkt bisher allerdings: eine geeignete Strecke. Zwei favorisierte Optionen gibt es: die Rückkehr auf den Kyalami-Kurs oder ein Stadt-Rennen in Kapstadt.

Grünes Licht für Kyalami-Kurs

Ein Problem des Kyalami-Kurses ist bisher, dass er in die Jahre gekommen ist. Doch jetzt hat die FIA ein Projekt zur Modernisierung der Strecke bewilligt. Diese Modernisierungen würden den sie zu einem sogenannten Klasse-1-Kurs machen – womit er offiziell wieder Austragungsort eines F1-Rennens sein könnte.

Viele Konjunktive, doch die Veranstalter sind zuversichtlich. Immerhin müsse man laut ihren Angaben das Streckenlayout nicht ändern. Lediglich Verbesserungen an Auslaufzonen, Barrieren, Fangzäunen, Randsteinen und der Entwässerung müssen vorgenommen werden.

Formel 1: Comeback in drei Jahren?

Mit dem Go des Weltverbands haben die Betreiber der Strecke jetzt drei Jahre Zeit, die Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Dann könnte 2028 tatsächlich wieder ein Rennen auf afrikanischem Boden stattfinden. Allerdings: Rennstreckenbesitzer Toby Venter betont laut „Speedweek“, dass die Arbeiten erst aufgenommen würden, „wenn Kyalami als bevorzugter Austragungsort ausgewählt wird“. Vorher will man also noch Kapstadt als Konkurrent loswerden.