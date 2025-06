Formel-1-Ende in Sicht? Verstappen-Vertrauter lässt aufhorchen

Max Verstappen hat mit Testfahrten im Ferrari 296 GT3 auf der Nürburgring-Nordschleife unerwartet für Aufsehen gesorgt. Unter dem Pseudonym „Franz Hermann“ zeigte er Zeiten, die mit denen erfahrener GT3-Profis konkurrenzfähig waren.

Nur wenige Tage später sah man Max Verstappen in Spa-Francorchamps wieder in einem GT3-Fahrzeug – diesmal in einem Aston Martin. Sieht der Formel-1-Weltmeister seine Zukunft dauerhaft in einem GT3?

Formel 1: Max Verstappen bald in der DTM?

Die Spekulationen um einen möglichen DTM-Gaststart Verstappens nehmen zu. Das Emil-Frey-Team, mit dem er auf der Nordschleife fuhr, tritt in der DTM mit zwei Ferrari 296 GT3 an. „Wer weiß? Er ist immer noch sehr jung“, sagte Thierry Vermeulen dazu, der für Verstappen.com Racing fährt. Der Fokus liege jedoch klar auf der Formel 1.

Vermeulen, ein Freund Verstappens seit Kindheitstagen, schließt einen Quereinstieg des viermaligen Weltmeisters in die DTM langfristig nicht aus: „Es ist schwierig zu sagen.“ Vermeulen unterstreicht, dass Verstappen die Langstrecken-Rennen im GT3-Bereich sehr schätze und sich aktuell auf einzelne Testtage konzentriere.

Verstappen-Zukunft bleibt offen

Verstappen.com Racing, ein von Red Bull unterstütztes Projekt, hilft Sim-Racing-Talenten auf die reale Rennstrecke. Obwohl Verstappens Fokus bei der Formel 1 bleibt, testet er regelmäßig GT3-Fahrzeuge, darunter einen Ferrari 296 GT3, der eigens für ihn vorbereitet ist. Die Einsätze erfolgen in Zusammenarbeit mit Emil Frey Racing.

Vermeulen lobt, wie sehr Verstappen weiterhin Freude an der GT-Welt zeigt: „Es ist toll, dass er an Bord ist.“ Bislang habe Verstappen.com Racing jedoch keine Infrastruktur für größere Renneinsätze, weshalb man auf erfahrene Teams wie Emil Frey angewiesen sei.

Ob Verstappen eines Tages dauerhaft in der GT3-Welt oder der DTM startet, bleibt offen. Gespräche für einen Wettbewerbseinsatz haben laut Emil-Frey-Team noch nicht stattgefunden. Fans dürfen dennoch gespannt sein, ob er in die Fußstapfen früherer Formel-1-Stars wie Mika Häkkinen oder Ralf Schumacher tritt.