Schalke – BVB: Großrazzia vor Revierderby! Polizei stürmt mehrere Wohnungen

In den frühen Morgenstunden hat es am Donnerstag (09. März) eine Großrazzia in Gelsenkirchen und weiteren NRW-Städten gegeben. Die Razzia steht im Zusammenhang mit einem brutalen Angriff auf die Schalker Fanszene und dem Revierderby Schalke – BVB stehen.

27 Objekte, darunter unter anderem das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen, sind am Donnerstagmorgen gestürmt worden. Das Revierderby Schalke – BVB wirft seine Schatten voraus.

Schalke – BVB: Großrazzia in mehreren NRW-Städten

Um 6 Uhr stürmten schwer bewaffnete Beamte zeitgleich insgesamt 27 Objekte, vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen – darunter auch das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen.

Auf Nachfrage von DERWESTEN bestätigte die Polizei Gelsenkirchen den Einsatz. Dabei sind die Beamten nicht nur in Gelsenkirchen unterwegs. Die Razzien finden nach Angaben der Polizei in mehreren Städten in NRW statt.

Am Mittag teilte die Polizei Gelsenkirchen mit, dass man umfangreiches Beweismaterial sichergestellt habe. Die betreffenden Personen seien überwiegend angetroffen worden. „Hierbei gab es weder Festnahmen noch Personenschäden“, heißt es in der Pressemitteilung. Das sichergestellte Beweismaterial werde nun ausgewertet.

Der Einsatz der Polizei steht im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Schalker Fanszene und dem bevorstehenden Revierderby. „Damit vollstreckt die Polizei die von der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen. Weitere Informationen zu dem Einsatz sollen im Laufe des Tages folgen. Die intensiven Ermittlungsarbeiten dauern an.

Brutaler Angriff auf Schalker Fanszene

Das Revierderby Schalke – BVB wirft seine Schatten voraus. Am 19. Februar hatte es eine brutale Attacke von Personen, die der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen zuzuordnen sind, auf die aktive Schalker Fanszene gegeben.

Die Schalke Anhänger hatten sich vor dem Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen versammelt, um anschließend die Reise zum Auswärtsspiel nach Berlin anzutreten. Plötzlich tauchten die Angreifer auf. Es kam zu einer Massenschlägerei mit zahlreichen Verletzten. Unter anderem wurde ein Busfahrer schwer verletzt.

