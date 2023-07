FC Schalke 04: Noch vor dem Saisonstart – S04-Star schlägt Alarm

Er war einer der Aufstiegshelden vor zwei Jahren, gehörte aber auch zur Abstiegsmannschaft des FC Schalke 04. Auf Dominick Drexler werden in der kommenden Zweitliga-Saison viele Augen gerichtet sein. Schließlich könnte der Routinier der neue S04-Kapitän werden.

In allererster Linie will der Routinier aber unbedingt den Wiederaufstieg mit dem FC Schalke 04 schaffen. Vor dem Saisonstart erklärt Drexler aber, dass es ganz und gar nicht einfach wird.

FC Schalke 04: Drexler schlägt Alarm

Wie auch schon vor zwei Jahren ist die Konkurrenz des FC Schalke 04 gewaltig. Damals schafften es die Königsblauen dank einer starken Siegesserie vor dem Ende der Spielzeit noch, den Aufstieg am vorletzten Spieltag klarzumachen. Dass der Wiederaufstieg kein Selbstläufer wird, weiß auch Drexler.

„Ich denke, dass es keinen Alleingang von einer Mannschaft geben wird. Es wird extrem hart werden“, warnte der Mittelfeldspieler gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Er sieht neben den S04 viele weitere Klubs, die um den Aufstieg kämpfen werden.

Dabei schätzt er vor allem vier Traditionsvereine als gefährlich ein: „Der Hamburger SV, Hertha BSC, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf – das sind nur einige Vereine, die das Potenzial haben, oben mitzuspielen“, so der 33-Jährige.

So viele Punkten zum Aufstieg reichen

In der vergangenen Saison holte der HSV 66 Punkte, musste allerdings noch in die Relegation und verlor dort gegen den VfB Stuttgart. Der Star des FC Schalke 04 glaubt, dass diese 66 Punkte in diesem Jahr „zum Aufstieg reichen“. Und genau gegen den Hamburger SV kommt es gleich zum Kracher-Auftakt.

„Ich hätte lieber mit einem Heimspiel, zum Beispiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, begonnen. Aber jetzt nehmen wir die Herausforderung Hamburg am ersten Spieltag an und möchten es unbedingt besser machen als vor zwei Jahren“, so Drexler. Bereits in der Saison 2021/22 legte S04 gegen den HSV los und verlor zu Beginn mit 1:3 in der Veltins-Arena. Ob es dieses Mal besser laufen wird?