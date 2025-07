FC Bayern geht erneut leer aus! Wunschspieler steht wohl vor Verbleib

Es ist ein harter Transfersommer für den FC Bayern München. Seit Anfang der Transferperiode war klar, dass sich die Münchner auf dem linken Flügel verstärken wollen. Doch nach der Verlängerung von Nico Williams bei Atletico Bilbao steht jetzt der nächste Wunschkandidat vor einem Verbleib bei seinem Verein.

Bradley Barcola war ein weiterer heiß gehandelter Name beim FC Bayern. Er galt wohl als eine absolute Wunschlösung von Max Eberl. Doch jetzt steht offenbar eine Verlängerung kurz bevor.

Nächster Korb für den FC Bayern

Das Gerücht um den FC Bayern und Barcola wirkte bereits abgekühlt. PSG hat offenbar kein Anzeichen gemacht, ihren Superstar abgeben zu wollen. Bayern könnte auf die personelle Lage bei PSG gehofft haben. Mit Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue herrscht bei PSG auf den Flügeln unfassbare Konkurrenz für Barcola.

Bayern könnte hier die Gelegenheit gesehen haben, dazwischen zu grätschen. Doch keine Chance. PSG soll, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, jetzt eine Verlängerung mit Barcola geplant haben. Die Pariser wollen ihren Superstar binden. In den nächsten Wochen soll der Deal finalisiert werden.

Barcola wäre eine große Verpflichtung gewesen

Romano bestätigt auch nochmals, dass die PSG-Bosse nie einen Abgang ihres Flügelstars geplant hatten. Der Wille sei von Anfang an gewesen, Barcola nicht abzugeben. Jetzt soll sogar die Verlängerung her.

Warum der FC Bayern Barcola wollte, ist klar. Der 22-Jährige hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 63 Spiele gespielt und unfassbare 21 Tore und 21 Vorlagen beigesteuert – und das trotz der großen Konkurrenz im Team. Für Barcola steht nun auch das nächste Finale und die Chance auf eine Trophäe an. Am Sonntagabend (13. Juli) steigt das Klub-WM-Finale zwischen PSG und Chelsea. Ob Barcola auch dort glänzen wird?