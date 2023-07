Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart geht es in der zweiten Liga schon hoch her. Viele Große Transfers, viele Geschichten abseits des Platzes. Doch vor allem ein Verein macht in diesen Tagen, mal wieder, negative Schlagzeilen – und es ist nicht der FC Schalke 04.

Denn bei dem Pottklub geht es verhältnismäßig ruhig zu. Es gibt Diskussionen um das Kapitänsamt und um mögliche Transfers des FC Schalke 04. Doch wenn man sich dagegen die Lage bei Hertha BSC Berlin anschaut , sind das Luxusprobleme. Denn der Hauptstadt-Klub hat in diesen Tagen mit anderen Sorgen zu kämpfen.

FC Schalke 04: Leistungsträger von Knappen-Konkurrent festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen soll Hertha-Keeper Marius Gersbeck laut der „Bild“von der österreichischen Polizei verhaftet worden sein. Demnach ist es im Trainingslager zu einem Streit gekommen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert sein soll. Ein 22-Jähriger sei dabei so sehr verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und zunächst nicht vernehmungsfähig war. Der „Bild“ zufolge verlor der Geschädigte durch Gersbecks Angriff mindestens einen Zahn, zudem sei das Nasenbein gebrochen.

Auch Hertha BSC bestätigte diese Meldung in Teilen. Zwar war in dem Statement nur von „einem Spieler“ die Rede und der Name wurde nicht genannt, doch die Vorwürfe scheinen tatsächlich zu stimmen. Der Keeper wurde, nachdem er aus der Gewahrsam entlassen worden ist, noch am Sonntag wieder nach Berlin zurück geschickt, um die Mannschaft vor der nun aufkommenden Unruhe zu schützen.

Nun droht dem Keeper, nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr zu Hertha, das Aus bei der „alten Dame“. Ähnlich war der Hauptstadtklub in der jüngeren Vergangenheit, etwa im Fall Rune Jarstein oder Ivan Sunjic verfahren. Zudem soll sein nächtlicher Ausflug vom Klub nicht einmal genehmigt gewesen sein.

Traum-Rückkehr krachend gescheitert?

Für Hertha wäre eine Suspendierung der Super-Gau. Denn nun muss man sich nur mit dieser Thematik auseinander setzen und kann sich so nicht auf den anstehen Zweitligastart fokussieren, Gersbeck ist auch erst seit zwei Wochen (wieder) im Verein und war als Nummer eins eingeplant.

Gersbeck ist gebürtiger Berliner und von Kindestagen an Vollblut-Herthaner. Von 2004 bis 2019 stand er beim Hauptstadtklub schon unter Vertrag, ehe es ihn für vier Jahre nach Karlsruhe zog. Vor wenigen Wochen erfolgte dann die Rückkehr. Der 28-Jährige ist noch immer tief mit und in dem Verein verwurzelt. So hat er beispielsweise viele Freunde in der aktiven Fanszene der Hertha.

Und nun sorgt der Rückkehrer für diesen Skandal, der Hertha in diesen Tagen beschäftigt. Wie es für Gersbeck persönlich und für Hertha als Verein weitergeht, steht noch in den Sternen. Doch eins steht fest: In Berlin geht es (mal wieder) drunter und drüber.