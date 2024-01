FC Schalke 04: Churlinov ist zurück! Doch wie sinnvoll ist der Deal für S04?

Das Warten für die Fans des FC Schalke 04 hat ein Ende! Die Königsblauen verkündeten nämlich den ersten Transfer der Winter-Transferperiode: Darko Churlinov kehrt zu den Knappen zurück und wird bis zum Saisonende für S04 auflaufen.

Bei den Anhängern des FC Schalke 04 ist die Euphorie jetzt groß. Schließlich ist ein ehemaliger Publikumsliebling wieder da. Doch wie sinnvoll ist der Deal, den der Revierklub unter Dach und Fach gebracht hat?

FC Schalke 04: Churlinov ist wieder da

„Ich freue mich wieder auf Schalke zu sein, nachdem die Verantwortlichen und Fans stets den Kontakt gehalten haben. Auf dem Platz möchte ich dem Verein das nun zurückgeben – am liebsten in Form von Toren, Vorlagen und vor allem Siegen“, so der Offensivspieler über seine Rückkehr zum FC Schalke 04. Freuen wird sich auch der Revierklub über einen Aufstiegshelden, der Lust auf Fußball hat.

Bei den Gelsenkirchenern herrscht nach der Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen den HSV (0:2) keine gute Stimmung. Das Wort „Aufstieg“ darf beim S04 eigentlich nicht mehr in den Mund genommen werden. 15 Punkte beträgt der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Mit Churlinov ist dennoch eine Euphorie bei den Schalkern zurückgekehrt. Doch macht ein Deal überhaupt Sinn?

Die wichtigste Frage vorab lautet: Wie sieht die Fitness bei Churlinov aus? Im vergangenen Sommer lag er aufgrund einer schweren Blutvergiftung sogar auf der Intensivstation, schwebte in Lebensgefahr. Danach brauchte er mehrere Monate, um wieder ins Training einzusteigen. Endlich wieder fit geworden, durfte er lediglich in der nordmazedonischen Nationalmannschaft ran, aber nicht beim FC Burnley unter Trainer Vincent Kompany.

Wie sinnvoll ist der Churlinov-Deal?

Hin und wieder durfte Churlinov in der zweiten Mannschaft des Premier-League-Klubs ran. Immerhin etwas, aber wahrlich keine Partien auf hohem Niveau. Wie viel kann Churlinov also beim FC Schalke 04 spielen? Sicherlich wird er nicht von Anfang an direkt die 90 Minuten spielen, aber einige Kurzeinsätze werden drin sein, bis der 23-Jährige wieder bei 100 Prozent ist.

Dann stellt sich auch noch die Frage, ob der Deal den Knappen auch für die Zukunft weiterhilft? Der Aufstieg ist nicht mehr drin, S04 wird nur noch versuchen, eine ordentliche Platzierung zu holen. Und wenn, dann wären Verstärkungen für die Defensive, bei der die Knappen immer wieder Defizite haben, wohl viel sinnvoller gewesen.

Eine Kaufoption konnte sich Schalke ebenfalls sichern. Diese beträgt wohl rund drei Millionen Euro. Geld, das der klamme Revierklub nicht hat und auch die Fans über den Deal rätseln lässt (hier alles dazu). Wie sehr Churlinov den Schalkern weiterhelfen kann, wird sich am Saisonende zeigen.