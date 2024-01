FC Schalke 04: Unter Geraerts chancenlos – S04-Juwel jetzt mit klarer Ansage

Für den FC Schalke 04 beginnt die Rückrunde mit einer bitteren Niederlage. Gegen den Hamburger SV (0:2) zeigten die Königsblauen zwar eine ordentliche Leistung, die Punkte nahmen aber die Hanseaten mit.

Nicht mit von der Partie war wieder einmal Ibrahima Cisse, den die Verantwortlichen in dieser Winter-Transferperiode noch ausleihen wollen. Das Talent des FC Schalke 04 setzte jetzt ein deutliches Zeichen an Karel Geraerts, der ihn nicht bei den Profis einsetzt.

FC Schalke 04: Unter Geraerts chancenlos

„Jetzt ist es wohl das Beste für Ibra, den Verein zu verlassen“, sagte Karel Geraerts Anfang Januar über Ibrahima Cisse. Harte Worte des Trainers, der den Malier in dieser Saison lediglich in einer Partie einsetzte – und das war zum Saisonauftakt gegen den HSV (3:5). Danach hatte man das Talent nur noch selten bei den Profis des FC Schalke 04 gesehen. Stattdessen trainierte und spielte er bei der U23 der Knappen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Wilmots erteilt Abfuhr! Churlinov-Hype erlebt herben Dämpfer

Der Plan war eigentlich, dass Cisse an den SV Zulte Waregem verliehen werden sollte. Allerdings scheiterte ein Deal auf den Zielgeraden. Daher ging es für den Innenverteidiger wieder zur Reservemannschaft, die am Sonntag (21. Januar) ein Testspiel gegen den Oberligisten SV Schermbeck absolvierte.

Dort kam Cisse zum Einsatz und erzielte beim 5:1-Erfolg der Schalker gleich zwei Tore. Die weiteren Treffer erzielten Grace Bokake, Emmanuel Gyamfi und Probespieler Bernie Lennemann. Alles Talente, die noch bei den Knappen ihre Chance bekommen werden. Und was ist mit Cisse?

Darf Cisse wieder hoffen?

Bis zum 1. Februar ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet. In einigen anderen Ländern dürfen die Vereine sogar noch länger Spieler holen. Der FC Schalke 04 wird weiterhin versuchen, einen Abnehmer für Cisse zu finden – trotz der guten Leistungen in der U23. Allerdings darf der Youngster jetzt plötzlich wieder hoffen.

Mehr Nachrichten für dich:

Für das nächste Zweitliga-Spiel der Gelsenkirchener gegen den 1. FC Kaiserslautern (26. Februar, 18.30 Uhr) wird Innenverteidiger Marcin Kaminski gelbgesperrt fehlen. Geraerts muss also in der Viererkette komplett umbauen. Gut möglich also, dass Cisse erstmals wieder seit dem 31. Oktober 2023, als er im DFB-Pokal gegen St. Pauli (1:2) spielte, zum Einsatz kommt.