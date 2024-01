FC Schalke 04 verkündet Churlinov-Rückkehr! Doch ein Detail trübt die Freude bei den Fans

Darko Churlinov ist zurück! Der FC Schalke 04 hat die Rückkehr des einstigen Fanlieblings verkündet (hier mehr erfahren). Bis zum Saisonende wird der Flügelstürmer für die Königsblauen auflaufen.

Lange war der FC Schalke 04 an Churlinov dran, umso glücklicher sind die Fans, dass der Nordmazedonier zurückgekehrt ist. Allerdings gibt es eine Sache, die Freude der Fans ein wenig trübt.

FC Schalke 04 verkündet Churlinov-Rückkehr!

Über „zusätzliche Kreativität und Flexibilität“ für die Offensive freut sich der FC Schalke 04. Denn mit Darko Churlinov kehrt ein Aufstiegsheld zu den Königsblauen zurück, der in der Saison 2021/22 einen großen Anteil hatte, dass der S04 wieder in die Bundesliga zurückkehrte. Danach ging es für den Nordmazedonier zurück zum VfB Stuttgart, ehe er an den FC Burnley verkauft wurde.

Beim Premier-League-Klub wurde Churlinov nicht glücklich und spielte in dieser Saison aufgrund einer Erkrankung, die er sich im Sommer geholt hatte, gar nicht. Nun will Churlinov wieder bei S04 angreifen. „Ich freue mich wieder auf Schalke zu sein, nachdem die Verantwortlichen und Fans stets den Kontakt gehalten haben. Auf dem Platz möchte ich dem Verein das nun zurückgeben – am liebsten in Form von Toren, Vorlagen und vor allem Siegen“, so der Offensivspieler.

Bis zum Saisonende haben ihn die Gelsenkirchener ausgeliehen. Eine Kaufoption konnte sich S04 ebenfalls sichern. Medienberichten zufolge soll diese bei rund drei Millionen Euro liegen.

Kaufoption trübt die Freude der Fans

Zwar freuen sich die Fans des FC Schalke 04 über die Rückkehr des einstigen Lieblings, allerdings ist es die Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro, die die Freude der Fans ein wenig trübt. „Was bringt die Kaufoption? Wir können nicht einmal eine Million zahlen“, „Ohne Aufstieg werden wir die drei Millionen Euro niemals zahlen. Rückkehr schön und gut, aber der Deal ist unnötig“ und „Diese Summe werden wir niemals bezahlen. Da muss schon ein Wunder geschehen“, heißt es unter anderem von den Anhängern.

In der Tat hat der klamme Revierklub das Geld einfach nicht, um Churlinov im Sommer zu holen. Anders könnte es aussehen, wenn Spieler wie Assan Ouedraogo für hohe Ablösesummen verkauft werden. Für das Talent könnte Schalke wohl bis zu 15 Millionen Euro einkassieren.