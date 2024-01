FC Schalke 04: Hammer perfekt! S04 macht es endlich offiziell

Mehr als drei Wochen mussten die Fans des FC Schalke 04 auf diesen Moment warten, jetzt ist es endlich soweit: Die Königsblauen haben den ersten Transfer der Winterperiode verkündet! Und es ist kein geringerer als Darko Churlinov.

Der Flügelstürmer kehrt nach dem Aufstieg 2022 zum FC Schalke 04 zurück. Churlinov wird für den S04 bis zum Ende der Saison auflaufen. Die Knappen haben für den Nordmazedonier eine Kaufoption.

FC Schalke 04: Churlinov-Leihe offiziell

Seit dem 1. Januar 2024 ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Der FC Schalke 04 wollte Verstärkung holen und nun ist es endlich passiert. Der Traditionsverein verkündete am Dienstag (23. Januar) die Rückkehr des einstigen Fanlieblings Darko Churlinov. Der Flügelstürmer kommt bis zum Ende der Saison vom FC Burnley. Zudem sicherte sich S04 eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge rund drei Millionen Euro beträgt.

Über die Verpflichtung des 23-Jährigen sagt Sportdirektor Marc Wilmots: „Darko passt exakt in das Profil, das wir auf einem schwierigen Wintertransfermarkt gesucht haben: Er spielt mutig, sucht das Eins-gegen-Eins und wird uns so unberechenbarer machen. Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert ist, der so auf seine Herausforderung brennt. Er wird Team und Fans mitreißen. Davon konnte ich mich in den persönlichen Gesprächen mit Darko und mit den Informationen, die wir über ihn gesammelt haben, überzeugen.“

Bereits im vergangenen Sommer war eine Rückkehr des Offensivspielers im Gespräch. Allerdings scheiterte ein Deal. Churlinov fiel mehrere Monate aufgrund einer Erkrankung aus, lag sogar auf der Intensivstation. Bei Burnley spielte er in der laufenden Saison gar nicht, kam lediglich in der nordmazedonischen Nationalmannschaft zum Einsatz.

Churlinov glücklich über Rückkehr

Umso glücklicher ist Churlinov nun, für den FC Schalke 04 aufzulaufen und wieder zur alter Stärke zu finden. „Ich freue mich wieder auf Schalke zu sein, nachdem die Verantwortlichen und Fans stets den Kontakt gehalten haben. Auf dem Platz möchte ich dem Verein das nun zurückgeben – am liebsten in Form von Toren, Vorlagen und vor allem Siegen“, so der Nordmazedonier.

„Seine Vielseitigkeit und seine kreativen Lösungen geben uns neue Optionen. Ich habe im Vorfeld ausführlich mit Burnleys Coach Vincent Kompany über Darkos körperliche Verfassung gesprochen. Er hat mir aus Trainer-Perspektive bestätigt, dass Darko in den vergangenen drei Monaten voll mit dem Team trainiert und für die Reserve gespielt hat. Unsere Tests haben die ersten positiven Eindrücke bestätigt“, ergänzt Chef-Trainer Karel Geraerts.

Schon am Montag soll Churlinov mit den Knappen trainieren. Ob es für einen Einsatz am Freitag (26. Januar, 18.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern reichen wird, zeigt sich dann.