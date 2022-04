In der Jugendakademie von Schalke 04 spielen jedes Jahr aufstrebende Talente. Wir zeigen Dir die besten Spieler, die die Knappenschmiede seit 1999 hervorgebracht hat.

FC Schalke 04: Poker um Leihgabe – Top-Klub will S04 übers Ohr hauen

Kehrt er im Sommer zum FC Schalke 04 zurück oder bleibt er bei seinem Leihklub? Diese Frage stellt sich bei einigen Akteuren, die eigentlich bei den Knappen unter Vertrag stehen.

Konkret wird es derzeit aber bei Can Bozdogan. Den hatte der FC Schalke 04 vergangenen Sommer an Besiktas Istanbul verliehen. Dort hinterlässt er bislang einen guten Eindruck. Doch der türkische Klub fängt plötzlich an zu handeln.

FC Schalke 04: Bozdogan unter neuem Trainer gesetzt

Statt zweiter Liga hieß es für Bozdogan plötzlich Champions League. Mit Besiktas kickte er unter anderem gegen Borussia Dortmund. Für das Knappen-Juwel hat sich die Leihe aber auch sonst ausgezahlt.

Bozdogan spielt regelmäßig. Unter dem neuen Trainer Valerien Ismael hat sich seine Position weiter verbessert. Der Ex-Bundesligastar soll großer Fan des Mittelfeldspielers sein und daher alles dafür tun wollen, um ihn zu halten.

FC Schalke 04: Besiktas besitzt Kaufoption

Da kommt es für die „Schwarzen Adler“ gelegen, dass man mit Schalke eine Kaufoption aushandelte. Diese soll zwischen 1,8 und 2,3 Millionen Euro liegen. Doch wie „Reviersport“ unter Berufung auf türkische Medien berichtet, will Besiktas die Ablöse drücken.

Can Bozdogan bei Besiktas Istanbul. Foto: IMAGO/Seskim Photo

Demnach wollen die Verantwortlichen wohl nur eine Million Euro bezahlen. Eine Summe, bei der Rouven Schröder angesichts von Bozdogans Entwicklung lachend ablehnen dürfte. Nicht auszuschließen, dass sich das Tauziehen um den Spieler noch eine Weile hinzieht.

FC Schalke 04: Viele Aufgaben für Schröder

Es ist nur eine von vielen Aufgaben, die Schröder in den kommenden Wochen lösen muss. Auf der Zugangsseite hat er bereits einige Deals fix gemacht. Rodrigo Zalazar bleibt ebenso wie Simon Terodde und Blendi Idrizi.

Kopfschmerzen bereiten eher die zurückkehrenden Spieler. Angeführt von Ozan Kabak (hier mehr zu seiner Situation) und Amine Harit stehen voraussichtlich einige Spieler mit hohem Gehalt wieder auf der Matte. Selbst bei einem Wiederaufstieg scheint es schwer vorstellbar, dass S04 sie halten kann.

