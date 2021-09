FC Schalke 04: Klub darf hoffen! Entpuppt sich DIESER Schröder-Schachzug als äußerst wertvoll?

Diesen Transfer hatte sich Schalke 04 ursprünglich ganz anders vorgestellt. Am Deadline Day wechselte Amine Harit per Leihe Nach Marseille. Statt einer dicken Ablöse gab es nicht mal eine Leihgebühr. Lediglich das Gehalt übernehmen die Franzosen.

Ein weiteres Detail: Marseille besitzt für Harit keine Kaufoption. Dieser Schachzug könnte sich für den FC Schalke 04 am Ende als goldwert erweisen.

FC Schalke 04: Gibt es nächstes Jahr ordentlich Kohle für Harit?

Wenn der Marokkaner im kommenden Sommer nach Gelsenkirchen zurückkehrt, haben die Königsblauen bei möglichen Verhandlungen alle Trümpfe in der Hand. Harits Vertrag läuft immerhin noch bis 2024.

In Marseille soll und will er nun zu alter Form zurückfinden. Insgeheim wird auch der Mittelfeldspieler gehofft haben, bei einem Klub zu landen, mit dem er um Titel spielen kann. In den kommenden neun Monaten hat er nun Zeit sich zu beweisen.

Das ist Amine Harit:

Geboren am 18. Juni 1997 in Pontoise, Frankreich

Wechselte 2017 für 8 Millionen Euro vom FC Nantes zum FC Schalke 04

Spielt für die marokkanische Nationalmannschaft

Vertrag bei Schalke bis 2024

In 102 Bundesligaspielen gelangen ihm 12 Tore und 18 Vorlagen

Spielt für ein Jahr auf Leihe in Marseille

Sollte er bei Olympique einschlagen hätte das für Schalke insofern den Vorteil, als dass man nächstes Jahr die Ablöse wieder hochtreiben könnte. Dieses Jahr wollte niemand den geforderten zweistelligen Millionenbetrag zahlen.

Harit zeigt gleich in seiner ersten Woche in Frankreich, dass dieses Szenario nicht ganz abwegig ist. Für seinen neuen Verein stand der 24-Jährige am Freitag in einem Testspiel gegen Olympique Nimes auf dem Feld.

La première passe décisive de @Amine_000 pour le premier but de Luis Henrique à L’OM 👀 pic.twitter.com/NLlrDyooOI — 𝖣𝗂𝗂𝗄𝗂𝗂 𝐿𝑣ℓ Ⓜ️ 🦎 (@Dk_Lvl) September 3, 2021

Beim 4:1-Erfolg über den Zweitligisten trat er gleich als Assistgeber in Erscheinung. Sowohl den zweiten Treffer durch Luis Henrique als auch das vierte Tor durch Leonardo Balerdi bereitet er vor.

FC Schalke 04: Harit startet beim neuen Klub gleich durch

Gerade beim 2:1 verzückte Harit die Fans von Marseille mit einem perfekt getimten Außenristpass. Baut er darauf auf, könnte er im kommenden Sommer mit einem deutlich höheren Marktwert nach Gelsenkirchen zurückkehren.

