FC Schalke 04 verzockt sich – Klub sagt Spieler-Transfer ab

Beim FC Schalke 04 bahnte sich zuletzt der Transfer eines Spielers an, der kaum noch eine Rolle spielt. Einst galt Mehmet Aydin als großer Hoffnungsträger für die rechte Abwehrseite der Knappen. Mittlerweile will man ihn loswerden.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Gerüchte, dass es den 21-Jährigen in die türkische Süper Lig ziehen könne. Nun ist der Wechsel wohl aber geplatzt. Der FC Schalke 04 hat sich verzockt.

FC Schalke 04: Doch kein Transfer

In der abgelaufenen Saison standen lediglich 16 Bundesliga-Einsätze für Aydin zubuche. Davon stand er allerdings nur in drei Partien in der Startelf, ansonsten war er nicht mehr als ein Joker für die Knappen.

Nach dem Abstieg plant man allerdings gar nicht mehr mit ihm. Aydin, einst als hoffnungsvolles Talent aus der Knappenschmiede gehandelt, darf sich einen neuen Klub suchen. Trabzonspor galt als aussichtsreicher Kandidat – bis jetzt.

Aydin fehlt bei Test

Aydin hatten beim Test des FC Schalke 04 gegen Twente Enschede im Kader gefehlt. Das heizte Spekulationen um den Wechsel an. Türkische Medien berichten nun allerdings, dass der Wechsel geplatzt sein soll.

Demnach seien die beiden Vereine nicht über die finanziellen Modalitäten einig geworden. Bedeutet im Umkehrschluss: Die Knappen haben sich verzockt und werden Aydin vorerst weiter im Training begrüßen.

FC Schalke 04: Sorgt Aydin für eine Überraschung?

Damit ist der Rechtsverteidiger in der heißen Phase der Vorbereitung wieder dabei. Am kommenden Freitag (28. Juli) bestreiten die Knappen den Saisonauftakt gegen den Hamburger SV.

Ob Aydin doch noch eine Chance bekommt, sich vielleicht beim FC Schalke 04 durchzusetzen? Die Gemengelage kann sich durch Verletzungen ja schnell mal ändern. Endgültige Gewissheit gibt es wohl erst Ende August, wenn das Transferfenster schließt. Dann wird man sehen, ob Aydin noch immer bei den Knappen ist.