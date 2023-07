FC Schalke 04: Klubs stehen Schlange – S04 winkt ein warmer Geldregen

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gab es beim FC Schalke 04 zahlreiche Abgänge. Für einige Spieler bekam der Revierklub sogar ordentliche Ablösesummen. Nun steht der nächste Wechsel bevor.

Um Mehmet Can Aydin vom FC Schalke 04 gab es in den vergangenen Wochen viele Gerüchte. Der Youngster soll nämlich aus seiner Heimat heiß umworben sein. Nun kommen noch mehr Klubs. S04 winkt dabei ein Geldregen.

FC Schalke 04: Klubs stehen Schlange

Beim FC Schalke 04 hatte Aydin in der vergangenen Saison in der Bundesliga kaum Spielzeiten bekommen. Zum Ende der Spielzeit fand ich der Youngster aus der Knappenschmiede sogar auf der Bank wieder. Cheftrainer Thomas Reis plante nicht mehr dem türkischen Nationalspieler.

In der Vorbereitung stand Aydin in einigen Testspielen auf dem Platz, allerdings nicht bei der Generalprobe am Samstag (22. Juli) gegen Twente Enschede (2:2). Steht ein Abgang bevor? Denn in den vergangenen Wochen gab es etliche Gerüchte um den Rechtsverteidiger. Vor allem aus seiner Heimat soll es Interessenten geben, die den 21-Jährigen unter Vertrag nehmen wollen.

Trabzonspor und Galatasaray Istanbul werden in den türkischen Medien genannt. Aber nicht nur aus der Türkei haben die Teams ein Auge auf Aydin geworfen. Interessenten gibt es auch aus den Niederlanden, Belgien und auch aus Deutschland.

S04 winkt Geldregen

Für welchen Klub sich das Talent entscheiden wird, wird sich zeigen. Dem FC Schalke 04 winkt dabei ein Geldregen. Aydin hat bei den Gelsenkirchenern nämlich einen Vertrag bis 2025 und hat aktuell laut dem Portal „Transfermarkt“ einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro.

Solch eine Ablöse würde dem klammen Revierklub sicherlich helfen, einen weiteren Neuzugang zu holen, damit der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison gelingt.

Vor allem für die Rechtsverteidiger-Position, auf der Aydin spielt, muss ein neuer Spieler her. Mit Cedric Brunner und Henning Matriciani gibt es nur zwei Rechtsverteidiger im Kader. Bis zum 1. September 2023 um 18 Uhr ist das Transferfenster noch geöffnet.