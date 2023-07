FC Schalke 04: Wichtiges Zeichen! S04 bindet heißbegehrtes Juwel

Trotz seiner 16 Jahre ist Mertcan Ayhan vom FC Schalke 04 jetzt schon heiß begehrt. Ende des Jahres gab es Gerüchte über heftiges Interesse seitens einiger Top-Klubs aus der Türkei – und auch der italienische Erstligist AS Rom soll seine Fühler nach Ayhan ausgestreckt haben.

Den Schritt ins Ausland wagt Ayhan mit seinen 16 Jahren aber noch nicht, stattdessen hat er nun seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert. Der Innenverteidiger will bei Königsblau den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

FC Schalke 04 bindet Ayhan

„Wir freuen uns, mit Mertcan ein weiteres Talent an die Knappenschmiede zu binden. Die Verlängerung unterstreicht unseren Ansatz, Spieler aus der unmittelbaren Umgebung nachhaltig für den Verein zu begeistern und auf Schalke auszubilden”, verkündete Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, stolz.

Mertcan Ayhan ist der Bruder von dem frühere Schalke-Star Kaan Ayhan (mittlerweile Galatasaray Istanbul). Schon mit acht Jahren wechselte Mertcan Ayhan vom TuS Rotthausen in die U9 des FC Schalke 04 und hält dem Klub seitdem die Treue.

In der abgelaufenen Spielzeit feierte er mit der U17 des FC Schalke 04 den Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft und des Westfalenpokals. Im Hinspiel der deutschen Endrunde gegen Arminia Bielefeld erzielte Ayhan den entscheidenden Treffer der Partie. In der kommenden Spielzeit steht der 16-Jährige nun unter den Fittischen von Nobert Elgert. Er steigt zur U19 auf. Und auch in der Nationalmannschaft ist Ayhan regelmäßig dabei. Für die U17-Auswahl der Türkei kam er schon 18 Mal zum Einsatz.

Auf den Spuren von Ouedraogo

Ayhan ist einer von mehreren vielversprechenden Talenten, die aktuell in der Schalker Knappenschmiede heranwachsen. Wie schnell der Sprung zu den Profis gelingen kann, zeigt derzeit Assan Ouedraogo, der mit seinen 17 Jahren schon ein Teil des Kaders von Chef-Trainer Thomas Reis ist.

Zur Vertragslaufzeit von Ayhan machte der FC Schalke 04 keine Angaben. In der Regel laufen die Förderverträge für Minderjährige aber drei Jahre – also bis 2026.