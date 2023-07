Der FC Schalke 04 wird, wie schon vor zwei Jahren, wohl eines der Aushängeschilder der kommenden Zweitliga-Saison werden. Die Größe des Klubs und die Strahlkraft des S04 sind für die zweite Bundesliga enorm. Auch die (finanziellen) Mittel sind beim Pottklub, trotz der sehr angespannten Finanzlage des Vereins, andere als die vieler Zweitligisten.

Das weiß auch Klaus Allofs, Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna träumt seit Jahren von der Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus. Doch der Handlungsspielraum der Vereine, die seit Jahren in Liga zwei spielen, ist ein anderer als beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: „Welche Namen da verpflichtet wurden“

In der kommenden Saison werden eine ganze Reihe an Klubs das Ziel oder den Traum haben, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Dass der S04 dieses Ziel verfolgt, ist nahezu selbstverständlich. Auch Fortuna Düsseldorf ist definitiv ein Kandidat, mit dem man rechnen sollte. Dennoch gibt es große Unterschiede zwischen beiden Klubs – das sieht man vor allem auf dem Transfermarkt.

Während der Pottklub schon an die vier Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben hat, sind es bei der Fortuna gerade einmal 600.000 Euro. Ein gewaltiger Unterschied, der natürlich auch den großen Verkäufen von Spielern wie Marius Bülter und Zalazar geschuldet ist. Durch die eingenommenen Millionen konnte Schalke bei der Einkaufstour etwas tiefer in die Tasche greifen. Dennoch hat der S04 andere Mittel als beispielweise Düsseldorf, Hannover oder St. Pauli.

„Das ist völlig ohne Groll, aber wenn man sich mal Schalke anschaut und welche Namen da verpflichtetet wurden, schaut man da doch schonmal mit großen Augen hin“, betonte Klaus Allofs in einer Sky-Talkrunde anlässlich der in Kürze startenden Zweitliga-Saison. „Für uns gilt es, mit den Mitteln, die uns zu Verfügung stehen, zu arbeiten. Wir können nur das machen, was für uns finanziell möglich ist“, ergänzte die Fortuna-Legende.

Stefan Hempel, Ewald Lienen, Klaus Allofs und Torsten Mattuschka (v.l.n.r) sprachen in einem Sky-Talk über die anstehende Zweitliga-Saison. Foto: Sky – Jan Götze

Weitere Top-Transfers in Sicht?

Mit Ron Schallenberg, Paul Seguin und Lino Tempelmann hat der S04 in der Tat schon einige Hochkaräter für die 2. Bundesliga gekauft. In Kürze könnten da jedoch noch welche hinzu kommen. Innenverteidiger Timo Baumgartl, zuvor bei PSV Eindhoven, soll kurz vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen stehen. Dazu möchten Sportdirektor Andre Hechelmann und Co. noch einen Linksverteidiger und im besten Fall auch noch einen Offensiv-Mann holen.

Gelingen diese Vorhaben, käme der Pottklub auf ganze sieben Neuzugänge. Angesichts der vielen Abgänge sind die wohl auch nötig (gewesen). Dennoch zeigt die Quantität, aber auch die Qualität der Neuzugänge den Unterschied zu Vereinen wie Düsseldorf (drei Neuzugänge bisher) oder Hannover (vier Neue) auf.