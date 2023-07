Den FC Schalke 04 musste Moritz Jenz am Saisonende verlassen, sein Herz hat er aber auf Schalke gelassen. Offensichtlich wirkt der Abschied beim 24-Jährigen immer noch nach. Darauf lassen jedenfalls seine Aussagen schließen.

Der Ex-Schalke-Star hat sich bei seinem neuen Verein VfL Wolfsburg in einer Fragerunde ziemlich deutlich geäußert. Die S04-Anhänger kämpfen mit den Tränen, bei den Wölfen kommen solche Worte aber überhaupt nicht gut an.

FC Schalke 04: Pikante Aussagen von Jenz!

Eine Fragerunde bei Instagram – das ist eigentlich nichts besonders, das machen die Vereine mittlerweile fast mit jedem Neuzugang. Und auch die Frage, die ein Fan an Moritz Jenz gestellt hat, war nicht wirklich außergewöhnlich: „Hat deine Rückennummer eine besondere Bedeutung für dich?“

Die Antwort von Jenz hatte es dann in sich: „Die 25 habe ich genommen, weil das auf Schalke eine Legenden-Nummer war. Huntelaar hat die getragen. Es lief sehr gut für mich auf Schalke, ich hab’s geliebt und jetzt nehme ich die Nummer mit in die Karriere. Hoffentlich kommt irgendwann mal der „full loop circle“ (deutsch: vollendeter Kreislauf) und dann ist die 25 auch wieder da, wo sie war.“ Was ein Liebesbekenntnis!

„Ich könnte heulen“

Während die Wolfsburg-Fans über diese Worte überhaupt nicht glücklich waren, eskalierten die Anhänger des FC Schalke 04 regelrecht. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Das war’s endgültig, Herz ist nochmal gebrochen!“

„Wie viel Schmerzen kann ein Video verursachen? Ja!“

„Ich könnte heulen.“

„Wer hat hier Zwiebeln geschnitten?!“

„Es tut einfach weh, ihn in Wolfsburg-Klamotten zu sehen…“

„Was ein geiler Typ!“

„Krasses Bekenntnis! Junge, junge! Geiler Typ!“

Jenz wäre nur zu gerne beim FC Schalke 04 geblieben. Doch nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga konnte Königsblau eine Verpflichtung finanziell nicht stemmen. Für Jenz ging es deshalb zurück zum FC Lorient (Frankreich) und dann schließlich für acht Millionen Euro Ablöse zum VfL Wolfsburg. Wo er jetzt viel lieber wäre, wissen nun aber alle…