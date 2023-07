Die Saison-Vorbereitung neigt sich langsam dem Ende. Spätestens nach dem Testspiel gegen Twente Enschede (Samstag, 22. Juli, 13.30 Uhr) wird man beim FC Schalke 04 wieder endgültig in den Wettkampfmodus schalten. Denn nur sechs Tage später steht der Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV (Freitag, 28. Juli, 20.30 Uhr) an – dann beginnt die Mission Wiederaufstieg.

Nachdem Ralf Fährmann sich noch vor der Vorbereitung verletzt hatte und in der Folge die gesamte Vorbereitung samt Trainingslager verpasste, war lange Zeit unklar, ob er bis zum ersten Spieltag fit wird. Nun soll wohl feststehen, wer für den FC Schalke 04 im Tor stehen wird.

FC Schalke 04: Geplante Nummer eins nach starker Rückrunde

Ralf Fährmann hat sich in den 20 Jahren, die er mittlerweile im Verein ist, zu einer echten Vereinslegende entwickelt. Egal wie hart die Zeiten waren, egal wie schwer es für ihn persönlich war – er ist dem S04 stets treu geblieben und hat sich immer wieder neu zurück gekämpft. So auch in der vergangenen Saison, als er zur Rückrunde das Vertrauen von Thomas Reis und Co. bekam und wieder Nummer eins wurde.

Er zahlte das Vertrauen zurück und war seinem Team ein starker Rückhalt. Doch nach dem Hoch ließ ein erneutes Tief nicht lange auf sich warten. Im Spiel gegen Hertha BSC verletzte er sich muskulär und viel – bis auf seinen Einsatz im letzten Spiel – den Rest der Rückrunde aus.

Dennoch haben die Knappen-Verantwortlichen geplant, Fährmann auch in der zweiten Liga das Vertrauen zu schenken und ihn zur Nummer eins zu machen. Er hat im Laufe der Rückrunde gezeigt, dass er immer noch ein starker Keeper ist, der seinem Team den ein oder anderen Punkt festhalten kann.

Fährmann nicht rechtzeitig fit

Doch noch vor Beginn der Vorbereitung verletzte sich Fährmann erneut – erneut war es ein muskuläres Problem. Zunächst hieß es, dass der Saisonstart nicht in Gefahr wäre. Das hat sich im Laufe der Wochen jedoch geändert. Knapp eine Woche vor dem HSV-Spiel ist der Routinier noch immer nicht im Training, laut „Bild“ wird der S04-Schlussmann auch den Test gegen Twente Enschede verpassen.

Fährmann ist also weiterhin nicht hundertprozentig fit. Deswegen hat sich das Trainerteam und Chefcoach Thomas Reis entschieden, Marius Müller ins Tor zu stellen. Der 30-Jährige kam zu dieser Saison und konnte so die gesamte Vorbereitung mitmachen.

Nun bekommt Müller das Vertrauen, am ersten Spieltag zwischen den Pfosten zu stehen. Somit kann er sich direkt auf Zweitliga-Topniveau beweisen und für weitere Aufgaben empfehlen. Für Fährmann hingegen ist es der nächste Rückschlag. Doch auch von diesem wird er sich wieder zurück kämpfen. Wann der Keeper wieder zwischen den Pfosten stehen kann, ist noch nicht bekannt.