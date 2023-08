FC Schalke 04: Vertragsdetails enthüllt – S04 winkt Geldregen

Der FC Schalke 04 hat kurz nach dem Start der 2. Bundesliga einen weiteren Spieler abgegeben. Mehmet Aydin wechselt für ein Jahr auf Leihbasis in die Türkei zur Trabzonspor. Der türkische Erstligist besitzt zudem eine Kaufoption, wie S04 selbst bekannt gab.

Dem FC Schalke 04 winkt bei einem Verkauf von Aydin nun eine Millionensumme. Aber damit nicht genug: Königsblau sicherte sich darüber eine Weiterverkaufsbeteiligung, die dem Klub weitere Einnahmen bescheren könnte.

FC Schalke 04 winkt satte Ablöse für Aydin

Kurz vor dem Auftaktspiel der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV kam Schwung in die Angelegenheit. Erst bestätigte Trabzonspors Präsident den Wechsel, dann bestätigte auch Schalke 04 die Leihe. Seit Dienstag (1. August) ist der Wechsel von Mehmet Aydin in die Türkei nun offiziell.

Trabzonspor bezahlt nach übereinstimmenden Medienberichten eine Leihgebühr in Höhe von 350.000 Euro. Im Anschluss besitzt der türkische Traditionsklub eine Kaufoption in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Für Schalke ein ordentlicher Transfergewinn, aber das ist noch nicht alles.

Königsblau sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Bis Ende 2025 erhält Schalke 17,5 Prozent der Transfererlöse für Aydin, im Anschluss sind es immerhin noch zehn Prozent. Aydin selbst sicherte sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro und eine Beteiligung an Transfergewinnen. Er soll rund fünf Prozent des Transfererlös erhalten, wenn er für über sechs Millionen Euro wechselt.

Flick geht nach Nürnberg

„Memo ist ein junger Spieler, der in seinem Alter möglichst viel Spielpraxis im Profibereich sammeln muss. Die Analyse der vergangenen Spielzeit und der Ausblick auf die aktuelle Saison haben ergeben, dass ein Leihgeschäft der richtige Schritt für alle Seiten ist. Wir wünschen Memo für die Saison alles Gute und werden seinen Weg verfolgen“, sagte Schalke-Sportdirektor André Hechelmann.

Aydin war am Dienstag (1. August) nicht der einzige Spieler, der Schalke verlassen hat. Florian Flick wechselte zum 1. FC Nürnberg. Schalke soll rund 450.000 Euro Ablösesumme für ihn kassiert haben. Damit ist nun Platz und Geld für neue Transfer da. In den kommenden Tagen will Hechelmann vor allem in der Defensive nochmal nachlegen.