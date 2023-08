Ex-Schalke-Keeper bei seinem neuen Klub ein „Superstar“ – jetzt folgt die dicke Belohnung

Es sind die schönen Geschichten, die der Fußball schreibt. Ex-Schalke-Keeper Lars Unnerstall hat nach langem hin und her offenbar seine fußballerische Heimat gefunden – und dass es Schalkes befreundeter Klub der Twente Enschede ist, setzt der Geschichte die Krone auf.

Twente Enschede hat den Vertrag mit dem Ex-Schalke-Keeper Lars Unnerstall bis 2027 verlängert. Das gab der am Montag (31. Juli) offiziell bekannt. Von den Fans wird er gefeiert und auch sportlich winkt ihm nun eine besondere Belohnung.

Ex-Schalke-Keeper Unnerstall hat seine Heimat gefunden

Unnerstall wechselte 2008 in die Jugend des FC Schalke 04 und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Zwischenzeitlich war Unnerstall sogar Stammkeeper, musste seinen Posten aber relativ schnell wieder räumen. Insgesamt 47 Mal stand er für Schalke im Tor.

Dann ging es auf eine wilde Reise: Erst per Leihe zum FC Aarau, dann drei Jahre zu Fortuna Düsseldorf, schließlich weiter zum VVV Venlo und dann sogar zum niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven. Seit 2021 steht er nun aber schon bei Twente Enschede unter Vertrag.

Beim befreundeten Klub des FC Schalke 04 ist er seitdem absolute Stammkraft und ein echter Publikumsliebling. Die Belohnung folgte nun: Twente hat den bis 2025 laufenden Vertrag mit Unnerstall bis 2027 verlängert. Mit den Worten „Unnerstall, Superstar“ gab der Klub die Vertragsverlängerung bekannt. Die Fans feierten.

„Ich fühle mich zu 100 Prozent wohl beim FC Twente. Ich bin superstolz auf das, was wir in den letzten zwei Spielzeiten mit der Mannschaft erreicht haben und dass ich noch ein paar Jahre für diesen schönen Verein spielen darf. Ich glaube, dass wir uns noch weiter verbessern können, und ich möchte gerne dazu beitragen“, erklärte Unnerstall nach seiner Unterschrift.

Traum von der Conference League lebt

In den kommenden Tagen und Wochen steht für Unnerstall und Twente Enschede noch eine besondere Aufgabe bevor: die Qualifikation zur Europa Conference League. Im vergangenen Jahr scheiterte Twente dort gegen AC Florenz. Aktuell läuft die 2. Qualifikationsrunde: Das Hinspiel gegen den schwedischen Klub Hammarby IF gewann man 1:0, das Rückspiel steht am Donnerstag (3. August) an.

Anschließend geht es gegen den Gewinner aus der Partie Kecskemeti TE (Ungarn) – Riga FC (Lettland). Sollte Twente diese Runde auch überstehen, geht es in die finale Qualifikationsrunde. Erst danach erfüllt sich der Traum von der Gruppenphase der Europa Conference League.