FC Schalke 04: Schwerer Unfall nach Auswärtsspiel in Hamburg – Fan (22) lebensgefährlich verletzt

Am Samstagmorgen (29. Juli) kam es auf der Autobahn A1 in Richtung Münster zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-Jährige fuhr auf einen LKW auf und wurde mehrere Meter mitgeschliffen. Dabei handelt es sich offenbar um einen Fan des FC Schalke 04, der sich auf der Heimreise vom Auswärtsspiel beim Hamburger SV befand.

Bei Twitter meldete sich die Abteilung für Fanbelange des FC Schalke 04 zu Wort und teilte dort die entsprechende Polizeimeldung. Die Familie des Schalke-Fans hatte darum gebeten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schalke-Fan lebensgefährlich verletzt – Familie mit wichtiger Bitte

Über 6.000 Fans des FC Schalke 04 traten am Freitagabend (28. Juli) die Reise zum ersten Spiel der Saison nach Hamburg an. Zahlreiche von ihnen wählten den Weg mit dem Auto oder dem Bus – so offenbar auch ein 22-jährige Schalke-Fan aus Iserlohn.

Mit seinem VW Golf trat er in den frühen Morgenstunden schließlich die Heimreise an. Auf der A1 in Richtungsfahrbahn Münster zwischen den Anschlussstellen Neunkrichen/Vörden und Bramsche kam es dann zu dem Unglück. Gegen 6.15 Uhr fuhr er aus noch ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug des vorausfahrenden LKW auf, wurde mehrere mitgeschliffen, kollidierte mit dem provisorischen Mittelschutz und kam erst dann zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 22-jährige Schalke-Fan lebensgefährlich verletzt und in seinem Auto eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich, bis die Rettungskräfte eintrafen. Dann wurde er mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gefahren. Die Autobahn A1 in Fahrrichtung Münster blieb aufgrund der Bergungsarbeiten für vier Stunden voll gesperrt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei, die selbst aufgrund der Baustelle und dem hohen Verkehrsaufkommen, mit Verzögerung ankam, nimmt an, dass es noch diverse Zeuge gibt, die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei bereits wieder verlassen hatten. Diese werden nun gebeten sich mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei Osnabrück in Verbindung zu setzen, Tel 0541/327-2515.

Um weitere Zeugen zu finden, bat die Familie die Abteilung Fanbelange des FC Schalke 04, die Meldung öffentlich zu teilen.