FC Schalke 04: Neuzugang überrascht alle – steht Reis jetzt vor einem großen Problem?

Ein mehr als nur bitterer Auftakt in die neue Zweitliga-Saison für den FC Schalke 04. Trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung und einem 3:3-Ausgleich verliert Königsblau beim Hamburger SV am Ende mit 3:5.

Neben einem starken Assan Ouedraogo konnte auch ein Neuzugang des FC Schalke 04 glänzen. Normalerweise freut sich jeder Trainer darüber, doch Thomas Reis steht wohl bald deshalb vor einem Problem.

FC Schalke 04: Neuzugang überrascht alle

Er kassierte zwar fünf Gegentore, war aber der beste Spieler des FC Schalke 04. Dass es sich dabei um Torhüter Marius Müller handelt, ist allerdings kurios. Der Neuzugang parierte immer wieder stark, wehrte zahlreiche Schüsse ab und hatte immer wieder seine Glanzmomente.

Auch interessant: FC Schalke 04: Albtraum-Debüt für Cisse – nach dem Spiel wird es richtig hässlich

Seine guten Leistungen wertschätzen auch die S04-Fans in den sozialen Medien. Sogar HSV-Coach Tim Walter lobte ihn nach der Partie: „Der hat gehalten wie eine Zange.“ Weniger begeistert zeigte sich Müller nach dem Abpfiff bei „Sky“. „Wir wollten gut in die Saison starte, das ist uns leider nicht gelungen“, war der Keeper sichtlich enttäuscht.

Mit Blick auf die Flut an Gegentoren seien das „fünf zu viel für einen Torhüter“ gewesen. Das trübte dann auch seine an sich ordentliche Leistung. „Es ist mein Job, Bälle zu halten“, sagte der 30-Jährige trocken und stellte noch trockener fest: „Letztendlich waren fünf drin – das bleibt hängen.“

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Reis steht vor einem Problem

Ein guter Torwart-Neuzugang beim FC Schalke 04: Das gab es schon lange nicht mehr. Die Torwartdiskussion bei den Königsblauen wird Jahr für Jahr immer wieder entfacht. Geplant war nämlich, dass Ralf Fährmann startet, doch dieser ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht fit.

Was passiert, wenn die S04-Legende wieder zurückkehrt? „Sobald er wieder topfit und bei alter Stärke ist, werden wir die Situation im Tor neu bewerten. Wann das genau sein wird, werden die kommenden Wochen zeigen“, erklärt Reis. Eine Stammplatzgarantie gibt es für Fährmann also nicht.

Mehr News für dich:

Sollte Müller jetzt weiter so performen, muss Fährmann wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Aber dennoch machte Reis die Torwartdiskussion erneut auf. Spätestens wenn Fährmann wieder fit ist, wird die Keeper-Debatte wieder los gehen. In der vergangenen Saison verdrängte ihn Alexander Schwolow aus dem Tor . Zur Rückrunde gab es dann einen Torwartwechsel. Wie wird es in dieser Spielzeit ablaufen?