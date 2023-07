FC Schalke 04: Albtraum-Debüt für Cisse – nach dem Spiel wird es richtig hässlich

Er hatte sich lange auf sein Debüt für den FC Schalke 04 gefreut. Am Ende wurde es zu einem Horrorabend. Ibrahima Cisse wurde bei der 3:5-Niederlage gegen den Hamburger SV zur tragischen Figur.

Neben einem verursachten Elfmeter kassierte das Talent des FC Schalke 04 auch noch die Gelb-Rote Karte. Nach dem Spiel wurde es dann richtig hässlich. Cisse wurde in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. Der Klub reagierte umgehend.

FC Schalke 04: Albtraum-Debüt für Cisse

Es war einfach nicht der Abend von Ibrahima Cisse. Neben Marcin Kaminski startete der 22-Jährige in der Innenverteidigung und hatte deutliche Probleme gegen die Hamburger. Nach dem Seitenwechsel, als der FC Schalke 04 mit 2:1 führte, war das Talent dann im Mittelpunkt.

Auch interessant: HSV – Schalke 04: Völlig irres Spektakel – Zuschauer drehen komplett durch! „Was passiert hier?“

In der 55. Minute verursachte Cisse einen Elfmeter, den der HSV sicher zum 2:2 verwandelte. Dazu sah er die Gelbe Karte. Knapp 15 Zeigerumdrehungen später kam der Innenverteidiger in einem Zweikampf zu spät und flog völlig unnötig vom Platz. Zu dem Zeitpunkt stand es 3:3, nachdem die Hamburger kurzfristig wieder in Führung gegangen sind.

Lange sah es so aus, als würden die Königsblauen einen Punkt aus der Hansestadt mitnehmen, doch in der Nachspielzeit kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis noch zwei Gegentreffer und verlor schließlich noch die Partie.

Cisse rassistisch beleidigt

Was sich dann danach abspielte, war einfach nur noch hässlich. Cisse wurde in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt und angefeindet – dabei nicht nur von Fans des FC Schalke 04. Unter seinen Beiträgen auf Instagram waren zahlreiche Affen-Emojis und Beleidigungen zu sehen.

Mehr News für dich:

Auf Twitter solidarisierte sich der Klub mit seinem Youngster. „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber NICHTS rechtfertigt jemals rassistische Kommentare oder Posts. Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus – immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra“, schrieb Königsblau.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben den vielen Beleidigungen gab es aber auch aufmunternde Worte von den Schalke-Fans. Cisse selbst hat sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet.