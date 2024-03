FC Schalke 04: Brisante Details über Schober-Aus– war ER der Grund?

Nächster Boss-Knall beim FC Schalke 04 – schon wieder muss ein hochrangiger Funktionär gehen. Diesmal erwischte es Knappenschmiede-Direktor Mathias Schober. Ein Ur-Schalker, mehr als sein halbes Leben im Verein, muss gehen (hier die Infos).

Aber warum? Menschlich bot er nie einen Anlass zum Zweifel. Auch fachlich wurde er von den Fans als kompetent geschätzt – die Bosse dagegen hatten hier womöglich ihre Bedenken. Laut „WAZ“ hatte vor allem ein Talent-Verlust für Ärger gesorgt.

FC Schalke 04: Warum muss Schober gehen?

Von fünf führenden Persönlichkeiten hat sich der FC Schalke 04 in dieser Saison schon getrennt. Nach dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder, Trainer Thomas Reis, Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann war es zuletzt Lizenzspiel-Leiter Gerald Asamoah. Nun folgt Nummer 6. Übereinstimmenden Berichten zufolge ist auch für Mathias Schober Schluss. 47 Jahre ist der Marler alt, 27 Jahre davon verbrachte er auf Schalke. Nach der Saison ist Schluss.

Die durchgesickerte Trennung schlug entsprechend hohe Wellen. Als Direktor der Knappenschmiede war Schober bei den Fans über jeden Zweifel erhaben. Viele S04-Bosse hatten bereits den Groll der Anhänger auf sich gezogen. Der Nachwuchschef gehörte nie dazu. Seit zwölf Jahren führt er den Nachwuchs an, der in dieser Ära unzählige Top-Talente ausgespuckt hat.

Ärger um Mattes Hansen

Hinter den Kulissen allerdings wuchs die Skepsis. Das zumindest legt ein Bericht der „WAZ“ nahe. Neben finanziellen Gründen – Schalke muss bekanntlich dringend Personalkosten einsparen – war auch seine Arbeit in der Führungsetage nicht mehr unumstritten. Für die verhältnismäßig hohen Investitionen in die Knappenschmiede, so heißt es, habe man sich mehr „Spieler-Output“ erhofft.

Konkret wurde die Kritik bei der Personalie Mattes Hansen. Beim FC Schalke 04 ausgebildet, hatte das Talent beim S04 namhafte Fürsprecher (u.a. Mike Büskens), die ihm eine große Zukunft attestierten. Im Sommer aber verließ er den Klub, wechselte nach Paderborn und schlug dort auf Anhieb ein. Kürzlich enthüllte er: Schalke sei einfach zu spät auf ihn zugegangen. „Paderborn hat sich sehr früh um mich bemüht“, verriet er im Interview mit DER WESTEN. Als die S04-Bosse über seine Zukunft sprechen wollten, war mit dem SCP schon fast alles geklärt.

Die königsblaue Chefetage sah die Verantwortung für diesen Abgang bei Knappenschmiede-Direktor Mathias Schober. Die folgenreiche Verfehlung könnte ein wesentlicher Punkt gewesen sein für die Entscheidung, im Sommer getrennte Wege zu gehen.

