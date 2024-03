FC Schalke 04: Ex-Juwel spricht vor Wiedersehen über Abgang – DESHALB ließ Hansen S04 hinter sich

Folgt die nächste Sensation? Noch am vergangenen Spieltag fegte der FC Schalke 04 Tabellenführer St. Pauli aus dem eigenen Stadion. Nach dem 3:1-Erfolg fielen allen Knappen tausend Steine vom Herzen. Der Heimspiel-Sieg-Trend setzt sich fort.

Gegen den SC Paderborn könnte es gleich so weiter gehen. Wenn der SCP am Samstag (9. März) zum FC Schalke 04 reist, kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Mattes Hansen (hier mehr erfahren). Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub hat der Youngster gegenüber DER WESTEN unter anderem über die Gründe für seinen Wechsel im vergangenen Sommer gesprochen.

FC Schalke 04: Premiere in der Veltins-Arena

Nervenkribbeln vor der Premiere? Zwei Jahre lang kickte Hansen in der Knappenschmiede, wurde von Trainer-Legende Norbert Elgert auf das Dasein als Profi vorbereitet. Auch wenn er als vielversprechendes Talent galt, bekam er in der ersten Mannschaft in dieser Zeit keine Chance. Ein Debüt im königsblauen Trikot vor 60.000 Fans in der Veltins-Arena blieb ihm verwehrt.

Das holt er nun am Samstag (9. März) als Paderborn-Spieler nach. Dorthin verschlug es ihn im vergangenen Sommer – ironischerweise im Gegenzug zu Ron Schallenberg, der den umgekehrten Weg von Ostwestfalen ins Ruhrgebiet ging.

Paderborn ging All-In

Doch warum entschied er sich überhaupt für den Sprung aus der Schalker U19, bei der er sogar Kapitän war, zum Zweitligisten? „Paderborn hat sich sehr früh um mich bemüht“, verrät er im Interview mit DER WESTEN. Ihm zufolge habe der Verein schon Anfang 2023 den Kontakt zu seinem Berater gesucht.

„Kurz danach gab es dann auch die ersten persönlichen Gespräche“, blickt er zurück, „und die waren sehr gut“. Mit seinem jetzigen Cheftrainer Lukas Kwasniok habe er sich auf Anhieb gut verstanden, ebenso mit Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

Was letztlich auch für einen Wechsel und damit gegen einen Verbleib bei So4 sprach: „Die beiden haben mir eine realistische Perspektive für diese Saison aufgezeigt“, berichtet Hansen.

FC Schalke 04: Hansen hofft auf Einsatz

Und die sah besonders in der Hinrunde überragend aus. Hansen zählte zu den Stammspielern, kam bis auf zwei Spiele immer zum Einsatz. Für das Vertrauen bedankte er sich im Februar dann auch gleich mit einer frühzeitigen Vertragsverlängerung – obwohl er sich in der Rückrunde meist auf der Bank wiederfindet. Doch gegen seinen alten Verein würde er natürlich gerne wieder auf dem Feld stehen.

Was Mattes Hansen zu seiner aktuellen sportlichen Situation zu sagen hat und was er über das Duell gegen den FC Schalke 04 denkt, liest du am Mittwoch im ganzen Interview bei DER WESTEN.