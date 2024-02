FC Schalke 04: Fans dreht sich der Magen um – für DIESES Problem findet S04 einfach keine Lösung

Der FC Schalke 04 hat mit der Knappenschmiede noch immer eines der besten Nachwuchszentren Deutschlands vorzuweisen. Die Jugendmannschaften des S04 kämpfen Jahr für Jahr um die Deutsche Meisterschaft und den Junioren DFB-Pokal.

Dennoch hat sich in den letzten Jahren mit Blick auf den S04-Nachwuchs einiges geändert: Die Jugendspieler bekommen längst nicht mehr so viele Chancen bei den Profis. Und das, obwohl stets betont wird, wie wichtig der eigene Nachwuchs für den FC Schalke 04 in der aktuellen finanziellen Lage sei.

FC Schalke 04: Weniger Durchlässigkeit für Knappenschmiede-Talente

Levent Mercan, Mattes Hansen, Can Bozodgan – das sind nur einige der vielen Spieler, die den Sprung zu den Profis nicht geschafft haben, gewechselt sind und bei den neuen Klubs zu Leistungsträgern wurden. Bei Königsblau haben diese und viele andere Akteure kaum eine Chance bekommen. Deswegen sind sie weiter gezogen und haben ihr Glück bei einem anderen Verein gesucht – und oftmals gefunden.

Bei S04 ärgert man sich im Nachhinein grün und blau, dass man solche Talent ziehen lassen hat. Doch anstatt mehr Wert auf die Knappenschmiede zu legen, setzt man eher auf kurzfristige Hilfe in Form von Leihen. Sowohl in der vergangenen als auch in der laufenden Saison hat diese Strategie jedoch nicht zu dem erwünschten Erfolg geführt.

Viele Fans stellen sich angesichts der sportlich und finanziell prekären Lage also die Frage, ob die Talente aus der U19 oder U23 mehr Chancen bekommen sollten. Mit Assan Ouedraogo und Keke Topp hat man zwei großen Talenten zuletzt regelmäßiger Einsatzzeit gegeben – doch die beiden Akteure bilden die absolute Ausnahme.

Keine Zeit für Experimente?

Die S04-Bosse haben zuletzt immer wieder betont, dass man Kaderwerte schaffen wolle, um finanziell langfristig besser aufgestellt zu sein. Da wären Jugendspieler, denen man die Chance und das Vertrauen gibt, vielleicht eine gute Möglichkeit. Doch angesichts der schwierigen sportlichen Lage und den Zielen, die sich der Klub vor der Saison gesteckt hatte, herrscht auf Schalke derzeit nicht das einfachste Umfeld für einen Jugendspieler, der die ersten Schritte im Profi-Fußball gehen möchte.

Der Fokus des S04 liegt derzeit darauf, kurzfristig wieder in die Spur zu finden. Doch langfristig möchte man mit einem gefestigten Kader wieder zurück in die Bundesliga – Jugendspieler, die den Weg für die nächsten Jahre ebnen könnten, wären da vielleicht ein Schritt, den man ab der kommenden Saison in Angriff nehmen könnte.