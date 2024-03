Ex-Schalke-Star sorgt für Beben – Pokalspiel eskaliert völlig

Es gibt Fußballspiele, von denen erzählen Fans noch in Jahrzehnten. England ist nun um ein solches Spiel reicher. Mittendrin: Ein Ex-Star des FC Schalke 04.

Im FA-Cup lieferten sich die Wolverhampton Wanderers und Coventry City ein unfassbares Finish. Über 80 Minuten lang war es ein stinknormales Spiel. Dann eskalierte es komplett. Das unfassbare Drama entschied mit Haji Wright ein Ex-Schalke-Star in der 100. Minute für seinen Klub.

Ex-Schalke-Star sorgt für Entscheidung: Drama im FA-Cup

Die Rückkehr in die Premier League ist für Coventry City längst außer Reichweite. Die letzte Chance auf ein Highlight war deshalb der FA-Cup. Dort hatte es der Zweitligist schon bis ins Viertelfinale geschafft – nun wartete mit Wolverhampton am Samstag (16.3.) ein Erstligist. Noch bis in die Schlussphase hätte niemand im Stadion gedacht, dass er ein denkwürdiges Spiel sehen würde.

1:0 führte Außenseiter Coventry. Dann schlugen die „Wolves“ zu. Mit einem Doppelschlag in der 83. Und 88. Minute drehten sie das Spiel, sahen wie der sichere Sieger aus. Doch diese Nummer war noch nicht gelaufen. Die „Sky Blues“ standen wieder auf. In der 90+7. Minute glichen sie aus, der Gästeblock bebte. Und als sich alle schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, schlug die Stunde eines Ex-Stars von Schalke 04.

Früherer Star des FC Schalke 04: Haji Wright lässt Stadion beben

Haji Wright hatte mit seiner Flanke bereits das 2:2 aufgelegt, als er drei Minuten später für den letzten, alles entscheidenden Hammer sorgte. Im Strafraum legte Ellis Simms zurück, überlegt schob der einstige S04-Star ein und sorgte für vollkommene Ekstase bei den Fans. Erst seit August ist das Eigengewächs des FC Schalke 04 (2016-2019) in Coventry – und dürfte schon jetzt einen Eintrag in den Geschichtsbüchern haben.

Coventry City steht im Halbfinale. Kann der Klub am Ende gar den Pokal holen? Dieser Wahnsinn ist noch ganz weit weg. Mit Manchester City sowie Manchester United, FC Liverpool und FC Chelsea waren bei Abpfiff noch eine ganze Reihe von Schwergewichten im Wettbewerb.