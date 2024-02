FC Schalke 04: Juwel geht durch die Decke – sein Abgang fliegt Königsblau nun um die Ohren

In den vergangenen Jahren hat der FC Schalke 04 das ein oder andere Talent aus den eigenen Reihen ziehen lassen (müssen), das beim neuen Klub dann richtig aufgeblüht ist. Jüngste Beispiele sind hier wohl Levent Mercan oder Can Bozdogan, die bei ihrem neuen Verein zu absoluten Leistungsträgern gewachsen sind.

Ein weitere Abgang, der den FC Schalke 04 im Nachhinein nun richtig schmerzen dürfte, ist Mattes Hansen. Der ehemalige U19-Kapitän von Königblau verließ den Verein im Sommer und entwickelt sich nun zu einem echten Shootingstar in der zweiten Bundesliga.

FC Schalke 04: Hansen wird beim SCP zur Stammkraft

Hansen wechselte 2021 aus der Jugend des VfL Wolfsburg in die U19 von Königsblau. Kult-Nachwuchscoach Norbert Elgert machte den Mittelfeldakteur im zweiten Jahr zu seinem Kapitän. Als Kapitän führte er die A-Jugend des S04 in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft und ins Finale des Junioren DFB-Pokals. Er galt als eines der größten Talente, viele rechneten mit dem Schritt in die Profimannschaft des S04.

Doch anstatt mit Königsblau in die Zweitliga-Saison zu gehen, wechselte er ablösefrei zum Liga-Konkurrenten nach Paderborn. Beim SCP wurde Hansen gleich zum Stammspieler. In der laufenden Saison kommt er auf 18 Pflichtspielen – die meisten davon hat er über die volle Distanz absolviert.

++ FC Schalke 04: Finanz-Not droht sich zuzuspitzen – Boss Tillmann schlägt Alarm! ++

Hansen hat sich in Paderborn zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Der 19-Jährige legt derzeit eine starke Entwicklung hin und zeigt sein gesamtes Potenzial, das er schon bei S04 andeuten konnte. Das belegt auch sein Marktwert, der in seinen sechs Monaten beim SCP enorm gestiegen ist.

Fünfthöchster Marktwert bei S04

Als Hansen im Juli letzten Jahres nach Ostwestfalen gewechselt ist, betrug sein Marktwert 100.000 Euro. Knapp ein halbes Jahr später ist der Marktwert auf knapp zwei Millionen Euro gestiegen. Damit wäre er bei S04 auf Platz fünf – und zwei der vier Spieler mit einem höheren Marktwert sind die Leihspieler Darko Churlinov und Brandon Soppy. Das unterstreicht, welches Talent Königsblau dort ziehen lasse musste.

Mehr News:

Im Nachhinein wird man sich am Berger Feld enorm darüber ärgern. Schließlich ist das zentrale Mittelfeld einer der größten Baustellen bei S04. Zwar hat man einige Spieler, die die zentralen Positionen bekleiden können, doch auf ganzer Linie überzeugen konnte keiner der Akteure. Umso bitterer es ist es, dass ein ehemaliges Junioren-Juwel derzeit beweist, dass er das Zeug dazu gehabt hätte.