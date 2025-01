FC Schalke 04 darf sich freuen – unerwarteter Transfer sorgt für S04-Jubel

Der FC Schalke 04 ist auf dem Winter-Transfermarkt richtig fleißig. Loris Karius ist gekommen, Sanoussi Ba unterwegs, ein dritter Zugang geplant – und auf der Abgangsseite wurden bereits fünf Leihen realisiert.

Einen satten Geldregen kassiert der FC Schalke 04 aber auch für einen Transfer, an dem er gar nicht beteiligt war. Schon 2021 gab man Eigengewächs und Fanliebling Ahmet Kutucu ab. Der blüht in der Türkei mächtig auf – und tut seinem Jugendklub S04 mit einem Hammer-Wechsel nun nachträglich noch einen großen Gefallen.

FC Schalke 04 verdient bei Kutucu-Hammer mit

Auf Schalke bekam er viele Chancen, der Durchbruch wollte ihm aber einfach nicht gelingen. 2021 folgte die Trennung. Für eine halbe Million Euro verkaufte der S04 das Eigengewächs in die Türkei. Auch der Neustart brachte Kutucu kein Glück. Auch bei Basaksehir war er nur Bankdrücker, eine Leihe nach Sandhausen und schließlich der nächste Wechsel in die zweite türkische Liga folgten.

Als so mancher schon befürchtete, die Karriere des gebürtigen Gelsenkircheners ginge den Bach herunter, kam es zur großen Wende. Der Transfer zu Eyüpspor erwies sich als Goldgriff. Kutucu blühte auf, stieg mit dem Klub in die Süper Lig auf und glänzt auch dort mit sensationellen 15 Torbeteiligungen in 18 Spielen (hier mehr).

Satte Ausbildungsentschädigung

So sehr, dass er inzwischen Nationalspieler ist und nun sogar ein Top-Klub zugriff. Rekordmeister Galatasaray schnappte sich den Linksaußen und blätterte knapp 6 Millionen Euro für ihn auf den Tisch (hier die Details). Ein Transfer-Hammer, der Schalke nicht nur staunen, sondern auch jubeln lässt. Denn Königsblau verdient an dem Deal fleißig mit.

Über die Sportfreunde Haverkamp und Rot-Weiss Essen landete Ahmet Kutucu bereits mit elf Jahren in der Knappenschmiede. Für die acht Jahre, die der FC Schalke 04 ihn ausbildete, wird er nun am Galatasaray-Deal beteiligt. Dabei darf er mit rund einer halben Million Euro rechnen. Genauso viel, wie man einst für den Verkauf bekam.