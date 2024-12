Ex-S04-Star sorgt weiter für mächtig Furore – gelingt der ganz große Wurf?

In Gelsenkirchen geboren, bei Schalke (fußballerisch) aufgewachsen und zum Profi geworden. Während seiner Zeit bei Königsblau war Ahmed Kutucu auch wegen seiner Einstellung ein absoluter Fanliebling bei S04. Letztlich wurde es jedoch keine Glücksgeschichte zwischen Kutucu und seinem Herzensklub.

2021 verließ er Schalke und landete 2023 über Basaksehir und Sandhausen bei Eyüpspor. Dort hat er sein Team erstmals in der Vereinsgeschichte in die erste türkische Liga geschossen. Auch in Liga eins geht die Erfolgsstory für den Ex-S04-Star und sein Team weiter.

Ex-S04-Profi Kutucu dreht weiter auf

18 Torbeteiligungen in 21 Ligapartien – das war Kutucus starke Bilanz in der vergangenen Saison. Mit diesen Zahlen verhalf er sein Team zum Aufstieg und feierte so einen historischen Erfolg. Auch in dieser Spielzeit läuft es für Kutucu und Eyüpspor rund.

Kurz vor Weihnachten sorgte der Aufsteiger mit einem 1:1 bei Fenerbahce erneut für Wirbel. In der Hauptrolle: Kutucu, der sein Team zwischenzeitlich sogar in Führung brachte. Der Ex-Schalker zimmerte das Spielgerät aus mehr als 20 Meter in den Winkel und sorgte für Ekstase. Letztlich konnte der Favorit noch einen Punkt mitnehmen.

Mit diesem Tor hat er sein Scorerkonto auf 12 Torbeteiligungen in 16 Ligaspielen hochgeschraubt. Ligaweit steht er damit auf Platz drei – noch vor Weltstars wie Victor Osimhen, Edin Dzeko oder Dries Mertens.

Europapokal mit Eyüpspor?

Durch seine starken Leistungen und die guten Auftritte seines Teams kann der Verein in dieser Saison einmal mehr nach Historischem streben. Mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz steht Eyüpspor derzeit auf Platz fünf. Dabei hat der Aufsteiger lediglich drei Punkte Rückstand auf Platz drei.

Der Aufsteiger spielt um die europäischen Plätze mit, statt um die Erstklassigkeit bangen zu müssen – auch dank Ex-S04-Star Kutucu. Die Saison ist noch lang und Eyüpspor wird noch einige starke Ergebnisse brauchen. Doch Fakt ist: Kutucu erlebt mit seinem Team gerade einen irren Höhenflug, der tatsächlich mit dem internationalen Geschäft belohnt werden könnte.