Transfer-Hammer um Ex-Schalke-Juwel – plötzlich spielt er bei einem Top-Klub

Bei diesem Transfer werden die Fans des FC Schalke 04 sicher ganz schön große Augen machen: Ahmed Kutucu wechselt von Eyüpspor zu Galatasaray Istanbul. Das gab der türkische Top-Klub am Donnerstagabend (24. Januar) offiziell bekannt.

Das Ex-Schalke-Juwel unterschreibt bei Galatasaray Istanbul einen Vertrag bis 2028 und streicht ein Millionen-Gehalt ein. Kutucu hat damit nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 doch noch seinen Weg gefunden.

Ex-Schalke-Talent Kutucu wechselt zu Galatasaray

In der Jugend zählte er beim FC Schalke 04 zu größten Talenten seines Jahrgangs. Auch wenn er bei den Fans als Eigengewächs ein großartiges Standing hatte, schaffte er den großen Durchbruch bei Königsblau nie.

2021 verkaufte Schalke ihn schließlich an Istanbul Basaksehir. Dort blieb er aber nicht lange. Nach einem halben Jahr wurde er an den SV Sandhausen verliehen und ging 2023 schließlich zu Eyüpspor. Dort schaffte Kutucu in der vergangenen Saison dann den Durchbruch.

Kutucu schafft Durchbruch in der Türkei

In seiner ersten Saison bei Eyüpspor erzielte der 24-Jährige starke 14 Treffer und vier Vorlagen in 21 Spielen in der zweiten türkischen Liga. Und auch in dieser Spielzeit knüpfte er nach dem Aufstieg in die Süper Lig an die starken Leistungen an. Aktuell steht er bei acht Treffern und sieben Vorlagen in 18 Spielen.

Komplett überraschend ist sein Wechsel zu Galatasaray dementsprechend also nicht. Der Tabellenführer der Süper Lig legt stolze 5,96 Millionen Euro Ablöse für Kutucu auf den Tisch und zahlt ihm ein ordentliches Jahresgehalt. Pro Spielzeit soll sein Gehalt von 1,35 Millionen bis auf 2,02 Millionen Euro steigen.

Damit hat Kutucus Karriere nach etwas längerer Anlaufzeit doch noch eine spektakuläre Wende genommen. In der Türkei konnte er sich durchsetzen und spielt nun bei einem Spitzenklub.