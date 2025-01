FC Schalke 04: Tillmann kündigt es an – schlägt S04 nochmal zu?

Bislang hält sich der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt zurück. Bis auf Loris Karius präsentierte Königsblau in diesem Winter noch keinen Neuzugang. Das könnte sich aber schon bald ändern.

Schalke-Boss Matthias Tillmann kündigte jetzt in einer Videobotschaft mit, dass es schon bald zu Transferaktivitäten kommen könnte. Hintergrund sind die neuesten Verletzungen bei S04.

FC Schalke 04: Passiert in diesem Winter noch was?

Mit einem Remis gegen Braunschweig ist Schalke in die Rückrunde gestartet. Damit konnte man die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Wichtig sei laut Tillmann, dass man jetzt die nächsten Schritte mache und vor allem zuhause wieder Spiele gewinne. Er wolle die „Arena zur Festung machen.“ Gegen Nürnberg soll der nächste Schritt gegangen werden.

Zudem kündigte Tillmann an, dass sich wohl noch etwas am Kader verändern wird. „Wir haben den ein oder anderen Verletzten hinzubekommen. Auch deswegen werden wir eventuell noch was am Transfermarkt machen. Es bleibt also spannend“, erklärte der Schalke-Boss.

HIER muss Schalke nachlegen

Stürmer Emil Höjlund hat sich kurz vor dem Rückrundenstart am Oberschenkel verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Nach dem Verkauf von Bryan Lasme benötigt Schalke damit einen neuen Backup-Stürmer. Dort könnte noch etwas passieren.

Außerdem wird es bei Schalke im Mittelfeld langsam enger. Janik Bachmann fällt mit einer Knie-Verletzung aus, wurde operiert. Und auch Amin Younes musste erst kürzlich am Knie operiert werden. Beide fallen vorerst noch aus. Auch hier hat S04 durchaus Nachholbedarf.

Konkrete Gerüchte gibt es aktuell noch keine. Bis zum 2. Februar hat Schalke aber noch Zeit, um neue Spieler an Land zu ziehen. Die Aussage von Tillmann klingt jedenfalls danach, als würde noch etwas passieren.