Inter Mailand – FC Barcelona: UEFA-Knall! Verband trifft höchst brisante Entscheidung

Wer spielt am 31. Mai im Stadion des FC Bayern München um die europäische Krone? Diese Frage entscheidet sich am Dienstag (6. Mai) und Mittwoch! Zunächst tragen Inter Mailand und der FC Barcelona, mit Ex-Nationaltrainer Hansi Flick an der Seitenlinie, ihr Rückspiel aus.

Nach dem 3:3 im Hinspiel steht der Ausgang des Halbfinales auf Messers Schneide. Unter keinen Umständen will die UEFA, dass Inter Mailand gegen den FC Barcelona durch einen falschen Schiedsrichter-Pfiff entschieden wird. Umso brisanter, wen der Verband als Referee angesetzt hat!

Inter Mailand – FC Barcelona: Bayern-Schreck pfeift

Szymon Marciniak – bei diesem Namen dürfte insbesondere Fans des FC Bayern München noch heute die Galle hochkommen. Ein kurzer Rückblick: 8. Mai 2024. Der deutsche Rekordmeister kämpft bei Real Madrid um den Einzug ins Endspiel der Champions League. Mit einem Erfolg macht der FCB das deutsche Finale gegen den BVB perfekt.

Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen (ähnliche Verhältnisse also wie jetzt bei Inter Mailand gegen FC Barcelona), im Rückspiel führen die Münchener bis zur 88. Minute mit 1:0. Dann schlagen die Königlichen doppelt zu. Bayern (hier liest du mehr zum Rekordmeister) wirft in der Schlussphase alles nach vorne, trifft in letzter Sekunde zum Ausgleich – doch ein Pfiff ertönt.

Schiedsrichter Szymon Marciniak hatte die Szene vorzeitig wegen angeblichen Abseits abgepfiffen. Die Bayern toben, denn so kann der VAR nicht mehr eingreifen. Real gewinnt und Marciniak wird zum Skandal-Schiri, der anschließend bei der EM degradiert wird.

Chance auf Erlösung

Jetzt also, ein knappes Jahr später, schickt die UEFA Marciniak wieder zu einem Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Wieder ist das Hinspiel Unentschieden ausgegangen. Alles schreit nach einer Wiederholung von damals. Doch für den polnischen Referee ist es eine Chance der Wiedergutmachung, eine Chance, seinen Namen reinzuwaschen.

Vielleicht gewährt ihm die UEFA deshalb diese Möglichkeit. Denn eigentlich galt und gilt Marciniak als äußerst qualifizierter Schiedsrichter. Doch insbesondere Barcelona-Fans dürften die Ansetzung kritisch sehen.

Ein Schiedsrichter, der eine so strittige Entscheidung zugunsten von Barcas Erzrivalen Madrid getroffen hat? Das dürfte spätestens dann Thema sein, wenn Marciniak auch bei Inter Mailand gegen FC Barcelona daneben greifen sollte. Bleibt für ihn zu hoffen, dass sich Geschichte nicht wiederholt.