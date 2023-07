Der Abstieg ist gerade einmal sechs Wochen her, da geht es für den FC Schalke 04 schon mit großen Schritten auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga zu. Am 28. Juli ist Königsblau zu Gast beim Hamburger SV. Bis dahin muss Sportdirektor Andre Hechelmann noch einige Kader-Baustellen schließen.

Innenverteidiger, Flügelstürmer und Co. – in den kommenden zwei Wochen muss Sportdirektor Andre Hechelmann noch mehrere Löcher stopfen. So wie der Kader des FC Schalke 04 aktuell aussieht, dürfte es schwer werden.

FC Schalke 04: DIESE Löcher muss Hechelmann stopfen

Die größte Lücke im Kader konnte Hechelmann zügig schließen. Mit Ron Schallenberg und Paul Seguin sind zwei zentrale Mittelfeldspieler gekommen, die vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von Tom Krauß und Alex Kral sind, aber in der 2. Bundesliga sicherlich zur Spitze gehören. Der neue Keeper Marius Müller ist ein ordentlicher Ersatztorwart und Schnäppchen Bryan Lasme bringt neuen Schwung in den Sturm. Das war’s dann aber schon mit Neuzugängen.

Innenverteidiger: Die größte Baustelle ist und bleibt die Innenverteidigung. Maya Yoshida, Moritz Jenz und Sepp van den Berg sind weg, einen Ersatz gibt es noch nicht. Mit Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Leo Greiml und Ibrahima Cisse ist die Innenverteidigung noch recht dünn besetzt. Ein neuer Mann soll und muss kommen, doch alle bisherigen Bestrebungen waren erfolglos.

Flügelstürmer: Bedarf herrscht beim FC Schalke 04 wie zuletzt eigentlich immer auf den Flügeln. Tim Skarke ist wieder zurück bei Union Berlin, Jordan Larsson verkauft, Bülter, der aber meist durchs Sturmzentrum kam, ist weg. Noch da sind: Kenan Karaman, Soichiro Kozuki und Tobias Mohr – viel über die Außen wird da nicht gehen. Eigentlich muss noch ein schneller Flügelstürmer mit feinem Flankenfuß her.

Weitere Baustellen: Positionen auf denen Schalke bei Gelegenheit sich ebenfalls verstärken sollte, ist die Linksverteidigerposition und das Mittelfeldzentrum. Ein bisschen mehr Breite auf diesen Position täte dem Kader sicher gut. Und mit dem Abgang von Zalazar entsteht ein großes Loch im Kreativzentrum, das geschlossen werden müsste.

Auf Andre Hechelmann wartet in den kommenden Wochen also noch mächtig Arbeit. Der Transfermarkt ist zwar noch bis zum 31. August geöffnet, doch schon am 28. Juli steht der erste Spieltag der 2. Bundesliga an.