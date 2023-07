FC Schalke 04: Nächster Abgang wohl fix! Geldregen für S04

Jetzt ging es doch etwas schneller als erwartet: Beim FC Schalke 04 steht der nächste Abgang kurz bevor. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Rodrigo Zalazar den Verein in Richtung Portugal verlassen.

Der FC Schalke 04 soll eine Einigung mit dem SC Braga erzielt haben und eine satte Millione- Summe für Rodrigo Zalazar einstreichen. Damit hat Sportdirektor Andre Hechelmann nun noch mehr Spielraum für Neuzugänge.

FC Schalke 04: Zalazar vor Wechsel zu Braga

Während die Wechsel von Marvin Pieringer und Marius Bülter recht zügig über die Bühne gingen, kristallisierte sich bei Rodrigo Zalazar lange nicht heraus, wohin es ihn ziehen würde. Jetzt ist es aber wohl entschieden. Laut übereinstimmenden Medienberichten schließt sich der Mittelfeldspieler dem portugiesischen Erstligisten SC Braga an.

Braga zahle den Berichten zufolge satte sechs Millionen Euro Ablösesumme für Zalazar und stattet den S04-Star mit einem Vertrag bis 2027 aus. Ein Teil der Ablöse geht allerdings an Eintracht Frankfurt – diese soll im sechsstelligen Bereich liegen. Noch am Donnerstag (13. Juli) soll Zalazar den Medizincheck absolvieren.

Ursprünglich sollte Zalazar am Dienstag (11. Juli) ins Trainingslager nach Mittersill reisen. Die Blutwerte nach seinem fiebrigen Infekt ließen dies aber nicht zu. Nun wird er wohl nicht mehr in die Vorbereitung einsteigen und stattdessen schon am Samstag (15. Juli) mit Braga ins Trainingslager fliegen. Für den Uruguayer heißt es damit: Champions-League-Quali statt 2. Bundesliga.

Das plant S04 mit der Zalazar-Kohle

Mit den Verkäufen von Zalazar (6 Millionen Euro), Bülter (4 Mio) und Pieringer (2 Mio) steht Sportdirektor Andre Hechelmann nun ein ordentliches Budget für Neuzugänge zur Verfügung. Diese sollen aber nicht in einen Zalazar-Nachfolger, sondern in die Defensive investiert werden.