Julian Draxler ist in einer Karriere-Sackgasse und muss sich raus manövrieren – am besten wohl mit einer guten Transfer-Entscheidung. Der Ex-Schalke-Star steht in diesem Sommer mächtig unter Druck, der nächste Schritt dürfte große Folgen haben.

Seine Leihe zu Benfica Lissabon hat nicht funktioniert, jetzt ist Julian Draxler zurück bei Paris Saint-Germain. Dort wird der Ex-Schalke-Star aber wohl nicht mehr lange bleiben. Draxler muss wechseln, um seine Ziele zu erreichen.

Ex-Schalke-Star Julian Draxler am Scheideweg

Das einstige Super-Talent Julian Draxler steht am Scheidepunkt seiner Karriere. Im Starensemble von Paris Saint-Germain spielte er inzwischen nicht einmal mehr eine Nebenrolle. Die Aussicht auf Einsätze ist extrem gering – und das ist genau das, was der 29-Jährige jetzt braucht.

Die Leihe zu Benfica Lissabon war ein erster Versuch, seine Karriere wieder anzukurbeln. Der Plan ging jedoch nicht auf – Draxler kam nie wirklich in Fahrt und verletzte sich dann auch noch am Knöchel, fiel fast die komplette Rückrunde aus. Auf den WM-Zug konnte er nicht mehr aufspringen.

Im März 2022 wurde Draxler zuletzt für die Nationalmannschaft nominiert, seit über einem Jahr wartet er nun auf eine Einladung. In der aktuellen Situation hat er keine Chance bei der Heim-EM 2024 in Deutschland dabei zu sein. Der Ex-S04-Star muss wechseln, Spielzeit sammeln und wieder in Form kommen. Nur so kann er sich wieder ins Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick spielen.

Aktuell gibt es noch keine Gerüchte über einen möglichen Abnehmer für Draxler. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2024, eine allzu hohe Ablösesumme wird der französische Top-Klub also sicher nicht mehr verlangen.

Mario Götze hat’s vorgemacht

Wie es gehen kann, hat Mario Götze vorgemacht. Der WM-Held von 2014 wechselte in die Niederlande zu PSV Eindhoven, als seine Karriere in der Sackgasse steckte. Dort kam er in Ruhe wieder in Form, ging zu Eintracht Frankfurt und brillierte. Götze sprang anders als Draxler noch auf den WM-Zug auf.

Ein Wechsel zurück in die Bundesliga zu einem Team im oberen Mittelfeld könnte für Draxler also durchaus attraktiv sein. Vergangenen Sommer soll Borussia Mönchengladbach interessiert gewesen sein. Optionen könnte aber auch RB Leipzig, Leverkusen, Union Berlin, Freiburg, Eintracht Frankfurt oder Ex-Klub VfL Wolfsburg sein.