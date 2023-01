Julian Draxler: Transferdilemma! Muss der Ex-S04-Star seine Leihe abbrechen?

Muss Julian Draxler etwa schon im Winter zurück zu Paris Saint-Germain? Ein Transferdilemma seines Klubs könnte dazu führen, dass PSG die Leihe vorzeitig abbricht.

Hintergrund des möglichen Leihabbruchs sind die Regeln in Bezug auf Leihspieler. Julian Draxler könnte zurückkehren, damit ein anderer PSG-Star den Verein im Winter verlassen kann.

Julian Draxler vor PSG-Rückkehr?

Seit Sommer spielt Julian Draxler auf Leihbasis bei Benfica Lissabon. Ursprünglich wollte er durch seinen Wechsel mehr Spielpraxis sammeln und seine Chancen auf die WM verbessern. Bei Benfica Lissabon ist der frühere Schalke-Star seit seiner Ankunft aber häufig nur Einwechselspieler. Bei 17 Einsätzen erzielte er lediglich zwei Treffer. Ein Thema für den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick wurde er damit auch nicht mehr.

Den gewünschten Erfolg hat seine Leihe zu Benfica Lissabon also bislang nicht gebracht – und jetzt könnte sie sogar vorzeitig zu Ende gehen. Weil PSG-Ersatzkeeper Keylor Navas auf Leihbasis zu Nottingham Forrest wechseln will, steht Draxlers Leihe auf der Kippe.

Der französische Transfer-Experte Loic Tanzi (RMC und L’Equipe) berichtet, dass PSG vor dem Navas-Abgang erst eine Leihe abbrechen müsste. Laut Transfer-Reglement darf man nämlich nur acht Spieler über 21 gleichzeitig verleihen. PSG hat sein Budget bereits ausgereizt. Neben Draxler sind auch Abdou Diallo (RB Leipzig), Mauro Icardi (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (AS Rom), Leandro Paredes (Juventus Turin), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Colin Dagba (Straßburg) und Layvin Kurzawa (Fulham) verliehen worden.

Draxler-Rückkehr unrealistisch

Unklar ist allerdings, ob Dagba wirklich in die Regelung mit reinfällt. Der 24-Jährige ist in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet worden und soll damit ein Sonderfall sein. Ohnehin dürfte PSG bei Draxlers Auftritten in Lissabon wenig daran interessiert sein, den 29-Jährigen vorzeitig zurückzuholen.