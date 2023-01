FC Schalke 04: Ex-S04-Star lässt alle Fans aufhorchen – „Ich komme zurück“

Sechs Jahre lang trug er das königsblaue Trikot. Von den Fans des FC Schalke 04 wurde er wegen seiner knallharten Spielweise als „Malocher“ gefeiert. Die Rede ist von Jermaine Jones.

Der frühere Fan-Liebling des FC Schalke 04 hat jetzt bei Twitter mit einer Ankündigung für Aufregung gesorgt. Jermaine Jones kündigt seine Rückkehr an. Doch was ist der Grund für seine Comeback-Ankündigung?

FC Schalke 04: Jermaine Jones spricht von „Rückkehr“

Am Samstag (28. Januar) beim öffentlichen Training im Parkstadion versammelten sich zahlreiche Schalke-Fans, um die Mannschaft nochmal für die Rückrunde und den Abstiegskampf einzuschwören. Neben klaren Ansagen an die Spieler, sangen die Anhänger auf der Tribüne (Hier mehr dazu!). Ein Video davon teilte Schalke selbst auf seinem Twitter-Account.

Bei Jermaine Jones löste der Clip offenbar Heimweh aus. Der frühere Schalke-Profi reagierte und schrieb: „Ich komme wieder zurück, da geht mein Herz auf, wenn ich das sehe.“ Bei den Fans sorgte seine Ankündigung für Jubelstürme. Der 41-Jährige eroberte in seiner aktiven Zeit mit seinen Grätschen das Herz der Fans. Eine Rückkehr würden viele deshalb sehr begrüßen.

Ex-S04-Star ist jetzt Trainer

Wann und in welcher Funktion Jermaine Jones zurückkehren möchte, verriet der Ex-S04-Star nicht. Jones beendete 2020 in den USA seine aktive Karriere und steht inzwischen als Trainer an der Seitenlinie. Seit April 2022 ist er Co-Trainer bei U19-Nationalmannschaft der USA.

Für den FC Schalke 04 stand Jones von 2007 bis 2014 auf dem Platz. 2011 spielte er zwischenzeitlich für ein halbes Jahr auf Leihbasis bei den Blackburn Rovers, 2014 wechselte er im Januar zu Besiktas Istanbul. Für S04 absolvierte er insgesamt 185 Spiele, erzielte dabei zehn Tore und bereitete 18 Treffer vor.