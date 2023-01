FC Schalke 04: Ultras mit unmissverständlicher Ansage an die S04-Profis – „Werden nicht toleriert“

Alle beim FC Schalke 04 wissen, welche Stunde geschlagen hat. Nach der schallenden Ohrfeige gegen Leipzig MUSS der S04 gegen Köln wieder aufstehen und gewinnen. Die Endspiele haben längst begonnen.

Deshalb heizten tausende Fans ihrer Mannschaft im Abschlusstraining vor dem so wichtigen Spiel noch einmal mächtig ein. Dann griff der Vorsänger der Ultras Gelsenkirchen zum Megafon – und richtete unmissverständliche Worte an die Profis des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Ultras heizen Team ein – und sprechen Drohung aus

Die Konkurrenz hat verloren, jetzt ist der S04 dran. Das Heimspiel gegen Köln bietet eine dicke Chance – und hat gleichzeitig einen Endspiel-Charakter. Die satten sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer müssen möglichst jetzt verringert werden. Sonst gehen die Lichter auf Schalke ganz schnell aus.

Einen letzten Push bekam das Team beim Abschlusstraining am Samstag. Um 15.30 Uhr, parallel zum Anpfiff der Bundesliga-Konferenz, pilgerten tausende Fans ins alte Parkstadion, um ihrem Klub zu zeigen: Wir sind da.

„Leblose, lustlose, herzlose Auftritte werden nicht toleriert“

Genauso lauteten auch die Worte, die der Capo der Ultras Gelsenkirchen am Ende des Trainings an die S04-Stars richtete. „Wir wussten, dass es ein steiniger Weg werden wird. Dass wir viele Tiefen, aber auch gemeinsam Höhen durchstehen werden. Aber ihr habt in den letzten Wochen immer wieder gesehen: Die Kurve, die Arena, das Stadion war da“, rief er der Mannschaft per Megafon zu.

„Auch, wenn ihr verloren habt. Die Leute haben euch nicht fallen gelassen“, stellte er. Dann sprach er eine deutliche Drohung aus: „Aber eine Sache steht: Leblose, lustlose, herzlose Auftritte wie in Leverkusen, Hoffenheim oder gerade am Dienstag werden nicht toleriert.“

„Scheißegal, ob ihr verliert“

Applaus der Fans – und allen anwesenden Spielern dürfte diese Mahnung im Gedächtnis bleiben. Der UGE-Capo weiter: „Leute, egal wie lange ihr hier seid. Solange ihr unser Wappen auf der Brust tragt, erwarten wir eine einzige Sache: Bei jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute alles reinzuhauen. Ob ihr schlechter seid, scheißegal. Ob ihr verliert, scheißegal. Eins ist sicher: Ihr tretet jedem Gegner zumindest seinen scheiß Rasen kaputt.“

Die Menge tobte. Nun wissen alle S04-Stars: Die Unterstützung gegen Köln ist uns gewiss. Doch bei einem ähnlichen Auftritt wie beim letzten Heimspiel könnte die Stimmung endgültig kippen.