FC Schalke 04: Fans kommen die Tränen – Geraerts mit emotionaler Ansprache nach Klassenerhalt

Wie erleichtert der FC Schalke 04 nach dem Klassenerhalt ist, zeigte sich unmittelbar nach dem 4:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück. Mannschaft und Fans feierten nach dem Geisterspiel vor dem Millerntor-Stadion und ließen alles raus, was raus musste.

Auch Karel Geraerts, der sonst immer sehr ruhig rüberkommt, sorgte für einen äußerst emotionalen Moment. Nach dem erfolgreichen Klassenverbleib des FC Schalke 04 hielt er eine Ansprache an seine Spieler. Die Aussagen des Cheftrainers gehen bei den Fans unter die Haut.

FC Schalke 04: Emotionale Geraerts-Ansprache

Unmittelbar nach Schlusspfiff holte Geraerts die Stars des FC Schalke 04 und begann seine Rede: „Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Dieses Spiel heute hat mir gezeigt, dass dieses Team so viele Fortschritte macht“, freute sich der S04-Coach. Unter seiner Leitung ist der Revierklub stabiler geworden und ist seit sechs Partien mittlerweile ungeschlagen. Ein Grund auch, warum der Klassenerhalt so früh geschafft wurde. Das weiß auch Geraerts: „Von der ersten Sekunde habt ihr gezeigt, was ihr wolltet. Ihr wolltet den Gegner töten – und das habt ihr getan.“

4:0 hieß es am Ende gegen den VfL Osnabrück. Schon nach knapp vier Minuten erzielten Keke Topp und Kenan Karaman die zwei frühen Tore. Während S04 am Ende den Klassenverbleib feierte, stiegen die Osnabrücker durch die Pleite in die 3. Liga ab.

In der Ansprache führte Geraerts dann fort, dass die Spieler sich vor allem bei den Familien, Freunden, Kindern und Frauen bedanken sollten: „Sie waren jeden Tag für euch da. Denn: Das war keine normale Saison, Jungs. Ihr wisst es. Sie waren jeden Tag da. Für euch. In schweren Momenten. Wenn ihr heute oder morgen nach Hause geht: Umarmt sie und sagt danke.“

Fans kommen die Tränen

Eine emotionale Ansprache des Cheftrainers, die auch bei den Fans des FC Schalke 04 für feuchte Augen sorgen. „Was eine Ansprache. Ich habe Gänsehaut und mir kommen die Tränen“, „Der perfekte Trainer. Ich hoffe, ihr versteht nach diesem Video, was ich meine, wenn ich sage: er LEBT Fußball und passt perfekt zu Schalke. Also habt Vertrauen“ und „So ein toller Mensch, so ein toller Trainer. Danke, Karel“, heißt es unter anderem von den S04-Fans.

In den vergangenen Wochen wurden die Spekulationen um einen Abgang des Belgiers immer wieder lauter. Doch die Fans wissen: Bei solchen Worten und Szenen nach dem Klassenerhalt kann und wird Geraerts bleiben. Das betonte der S04-Coach nicht nur, sondern auch Sportdirektor Marc Wilmots.

Nach dem Osnabrück-Sieg betonte Wilmots, dass sein Landsmann auch in der kommenden Saison bei den Königsblauen auf der Trainerbank sitzen wird. Vielleicht kehrt dann Stabilität nicht nur in der Mannschaft und im Spiel ein, sondern auch auf der sonst immer so wackeligen Trainerbank des Revierklubs.