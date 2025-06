Nach Temptation-Aus bei RTL – Lola Weippert mit neuem Job

Sie zählt zu den beliebtesten Gesichtern der deutschen TV-Realities. Bekannt wurde sie durch freche Moderationen, ehrliche Worte – und jede Menge Emotionen. Besonders bei Fans von RTL-Formaten genießt sie längst Kultstatus. Doch nun schlägt Lola Weippert einen neuen Weg ein, der viele überraschen dürfte.

Denn während andere Moderatorinnen klar im Privatsender-Universum bleiben, wagt sich die 29-Jährige, nach ihrem Moderations-Aus bei „Temptation Island“, plötzlich auf bislang ungewohntes Terrain. Die Infos dazu stammen von DWDL – und sie zeigen: Die Moderatorin hat Großes vor.

Lola Weippert wechselt von RTL zur ARD

Wie DWDL berichtet, wird Lola Weippert künftig eine neue Datingshow mit dem Titel „City of Love“ moderieren – allerdings nicht bei RTL, sondern erstmals für die ARD. Die Show ist ein Format des SWR und soll exklusiv in der ARD-Mediathek laufen. Gedreht wird bereits im Sommer in Städten wie Stuttgart, München oder Frankfurt.

Zielgruppe sind Singles zwischen 30 und 40 Jahren, die sich vor laufender Kamera auf ein Blind Date einlassen. Das Konzept erinnert an gängige RTL-Formate, aber der öffentlich-rechtliche Rahmen ist neu. Lola Weippert bringt dafür reichlich Erfahrung mit – unter anderem aus ihren Einsätzen bei „Temptation Island“ bei RTL.

RTL verliert eines seiner TV-Gesichter

Für RTL bedeutet der Wechsel ein spürbarer Verlust. Lola Weippert war dort seit Jahren fester Bestandteil des Reality-Portfolios. DWDL bezeichnet den Schritt als deutlichen Wechsel – nicht nur für sie selbst, sondern auch für das Genre insgesamt. Denn erstmals mischt nun auch die ARD im Kampf um die Dating-Zielgruppe mit.

Weiter schreibt das Medienmagazin, dass Weippert bewusst auf ein Format gesetzt habe, das „realistische und ehrliche Begegnungen“ zeigen will. Ein Ansatz, der sie offenbar überzeugt hat. Dass sie dabei nicht auf Trash, sondern auf echte Emotionen setzt, könnte der ARD ein völlig neues Publikum bringen

Auch auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit die Neuigkeiten. Zu einem Foto mit einem erwartungsvollen Emoji, der einen mysteriösen Umschlag in ihrer Hand verdeckt, schreibt sie: „Wer errät, welche Show(s) ich als nächstes moderieren darf? Freue mich schon so sehr, wenn ich euch alles verraten darf, das wird toll!“ In den Kommentaren beginnt die heiße Raterei – vor allem „Love is blind Germany“ steht dabei ganz hoch im Rennen. Mit einem Wechsel zur ARD hat dort also noch niemand gerechnet!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.