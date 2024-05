Schalke-Legenden helfen krankem S04-Fan Devin – Familie „total überwältigt“

Strahlender Sonnenschein, S04-Legenden und sehr viele Zuschauer, die helfen wollen: Diesen Tag wird Devin Hyna so schnell nicht mehr vergessen! Der eingefleischte Schalke-Fan sitzt nach mehreren Schlaganfällen im Rollstuhl und hat einige schwere Jahre hinter sich. Nun erlebten Devin, seine Familie und viele Freunde sowie Begleiter einen unvergesslichen Moment.

Am Dienstag (8. Mai) fand in Wanne-Eickel nämlich ein Benefizspiel der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 und Devins Ex-Klub SV Wanne 11 statt. Obwohl die Profis des S04 zeitgleich spielten, waren jede Menge Zuschauer vor Ort. Sowohl Devin als auch seine Familie waren gerührt.

Rund 1.000 Zuschauer haben sich das Benefizspiel des SV Wanne 11 gegen die Schalker Traditionsmannschaft angeschaut. So viele Menschen, die Devin Hyna und seiner Familie helfen wollten. Olaf Thon, Tomasz Waldoch oder Klaus Fichtel gehörten zum Team der königsblauen Legenden, die vor Ort waren. Und das alles an einem Dienstag, unter der Woche, während die Profis des FC Schalke 04 zeitgleich den Klassenerhalt am Millerntor-Stadion geschafft haben.

„Es ist schon Wahnsinn, was Wanne 11 auf die Beine stellt. Ich bin total überwältigt“, zeigt sich Devins Mama Nicola Hyna im Gespräch mit DER WESTEN gerührt. Bereits nachdem Devin seine Schlaganfälle in 2018 erlitten hatte, half der Fußballklub aus Wanne-Eickel dem ehemaligen Fußballer. „Wir sind an einem Dienstagabend hier und es ist echt der Hammer, wie viele Leute da sind. Das macht echt sprachlos“, so Mama Nicola weiter.

Auch Devin war die Freude deutlich anzumerken. „Echt toll“, freute sich der Schalke-Fan über den Support von so vielen Menschen. Devin lebt mit einem Assistenten, der ihn 24 Stunden rund um die Uhr unterstützt. Seit den Schlaganfällen hat er extrem bleibende Schäden, kann seine komplette linke Körperhälfte nicht bewegen. Finanziell ist er noch auf seine Familie angewiesen, die ihm, so gut es geht, auch hilft. Doch Miete und Physiotherapie sind teuer, weshalb das Benefizspiel eine extrem große Hilfe für Devin und die Hynas ist.

Mit den Erlösen soll ein neues rollstuhlgerechtes Auto her

„Auf Dauer ist das finanziell definitiv nicht einfach“, erklärt Devins Bruder Kim. Mit dem Geld, das zusammen kommt, will die Familie ein Auto für Devin kaufen. „Er braucht eins. Mit seinem neuen Rollstuhl, der größer und höher ist, passt er nicht ins Auto. Deshalb wollen wir einen neuen, rollstuhlgerechten Wagen kaufen. Das Benefizspiel wird uns hoffentlich sehr helfen“, hofft Mama Nicola.

Als die Anfrage kam, an einem Benefizspiel für Devin teilzunehmen, zögerten die Schalker Legenden nicht lange. „Wir wussten damals natürlich nicht, dass Schalke auf St. Pauli gegen Osnabrück ein Spiel austragen wird. Das hat vielleicht verhindert, dass heute nur 50 bis 60 Leute weniger gekommen sind, aber ich muss sagen, dass so ein großer Zuspruch einfach nur klasse ist“, freute sich auch S04-Ikone Olaf Thon gegenüber DER WESTEN. Der ehemalige Fußballer war ebenfalls begeistert, dass so viele Leute Devin unterstützen. Dass seine Mannschaft dabei 3:5 gegen die alten Herren des SV Wanne verloren hat, ist zur noch Nebensache geworden. „Das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass wir heute für einen guten Zweck Geld einsammeln und helfen“, so Thon weiter.

Hätten die Profis des FC Schalke nicht zeitgleich gespielt, wären sicherlich auch einige Profis da gewesen. Darko Churlinov beispielsweise, der Devin vor einigen Wochen an seinem Geburtstag überrascht hatte (DER WESTEN berichtete), versprach, mit einigen S04-Stars zum Benefizspiel zu kommen. Leider war die Spielverlegung schuld, dass es nicht dazugekommen ist. Doch der Nordmazedonier hat trotzdem geholfen.

Churlinov will Devin helfen

„Ich habe mit Darko geschrieben, als er nach St. Pauli gefahren ist zum Spiel. Ich habe vor, ihn zum nächsten Spiel des SV Wanne 11 hier zur ‚Arena der Schwarzen Raben‘ zu bringen, damit Devin und die Leute hier ihn auch sehen und vielleicht auch etwas mit ihm trinken können“, sagt uns Adem Besli von der Berater-Agentur M-Soccermanagement, zu der Churlinov gehört. Adem, der einer der engsten Freunde von Devin ist, war es auch, der das Treffen zwischen dem Schalke-Fan und Churlinov organisierte und auch einen großen Anteil am Benefizspiel hatte.

Die Leihgabe des FC Schalke hatte DER WESTEN bereits erklärt, dass er Devin und seiner Familie helfen werde. „Egal, was die Familie Hyna braucht, ich unterstütze sie. Ein Anruf reicht“, so der S04-Star.

Obwohl der prominente Besuch fehlte, waren alle bei der SV Wanne 11 und der Familie Hyna glücklich darüber, dass das Benefizspiel zu einem vollen Erfolg wurde. Nicht nur Devin, sondern sie alle werden diesen besonderen Tag so schnell nicht mehr vergessen.