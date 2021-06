Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der FC Schalke 04 plant die kommende Saison. Die ersten Transfers wurden bereits getätigt. Der Kader erlebt einen gewaltigen Umbruch.

Die ersten Neuverpflichtungen wurden bereits bekanntgegeben. Auch die ersten Abgänge sind klar. Zuletzt wurde der Transfer von Suat Serdar zu Hertha BSC bekanntgegeben. Für Überraschung sorgt nun ein Bericht, in dem über einen neuen Abwehrboss spekuliert wird. Doch so neu ist er bei Schalke 04 nicht.

FC Schalke 04: Überraschende Kehrtwende! Wird ER der neue Abwehr-Boss?

Bereits perfekte Neuzugänge sind: Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Danny Latza (FSV Mainz), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (SV Darmstadt 98), Reinhold Ranftl (Linzer ASK) und Thomas Ouwejan (AZ Alkmar/Leihe).

+++ FC Schalke 04: Neuverpflichtung geplant? Für DIESE Position soll Schalke einem Spieler ein Angebot gemacht haben +++

Zwei Kandidaten für die offensive Mittelfeldposition werden derweil noch gehandelt. Philipp Klement vom VfB Stuttgart und Arminia Bielefelds Marcel Hartel. Davon berichtet die „SportBild“.

Und es gibt eine weitere Überraschung. Denn laut der neuen Ausgabe des Sportmagazins plant Trainer Dimitrios Grammozis mit Salif Sané als Stabilisator einer Dreierkette.

Diese Information überrascht, denn der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison einen Großteil verletzt fehlte, gilt als einer der Topverdiener. Schalke muss dringend sparen, ein Abgang des Verteidigers, der von Hannover 96 nach Gelsenkirchen wechselte galt immer wieder als sicher.

Doch Sané soll im Bundesliga-Endspurt, in dem er nach rund vier Monaten Verletzungspause auf dem Rasen stand überzeugt haben. Wird er also der neue Abwehrboss in Liga zwei?