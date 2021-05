FC Schalke 04: Große Ehre für S04-Talent! Jetzt steht es fest

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Er ist der Lichtblick in einer katastrophalen Saison von FC Schalke 04: Matthew Hoppe.

Der 20-Jährige hat beim FC Schalke 04 seine Chance genutzt und wird jetzt dafür belohnt. Matthew Hoppe wurde zum ersten Mal für die Nationalmannschaft der USA nominiert.

Beim FC Schalke 04 feiert ein Youngster! Foto: imago images/Sven Simon

FC Schalke 04: Hoppe erstmal für Nationalmannschaft nominiert

Zu Saisonbeginn kickte Matthew Hoppe noch in der U23 in der Regionalliga, dann folgte im November die Berufung zu den Profis. Seinen Höhepunkt erlebte er dann gegen die TSG Hoffenheim. Am 09. Januar 2021 erzielte er einen Hattrick und bescherte S04 damit den ersten Saisonsieg.

Mit sechs Treffern ist Matthew Hoppe der beste Torschütze in einer enttäuschenden Schalker Mannschaft. Für ihn persönlich war die Saison also ein voller Erfolg.

Matthew Hoppe ist auf der Überholspur. Foto: imago images/Sven Simon

Die Belohnung für die guten Leistungen streicht Matthew Hoppe jetzt ein: Der US-Verband bestätigte die Nominierung des 20-Jährigen für die anstehenden Länderspiele.

Matthew Hoppe: Diese Entscheidung steht noch aus

Am 30. Mai testen die US-Boys gegen die Schweiz in St. Gallen. Danach stehen die Partien in der CONCACAF Nations League an.

Ob Hoppe dann auch mit dabei sein wird, ist noch unklar. US-Nationaltrainer Gregg Berhalter will sich erst nächste Woche entscheiden. Die USA treffen im Halbfinale am 4. Juni auf Honduras.

Ebenfalls für die Nationalmannschaft nominiert Alessandro Schöpf. Der Österreich steht im vorläufigen Aufgebot für die EM 2021. Den Kader der deutschen Mannschaft findest du hier!

Nach dem letzten Spieltag gabs beim FC Schalke 04 viele Tränen. Ein S04-Star war am Boden zerstört.