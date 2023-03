FC Schalke 04: Karriere vor dem Aus? Ex-S04-Star wird von Verein nach vielen Jahren vor die Tür gesetzt

Brasilianer haben beim FC Schalke 04 eine große Tradition. An Spieler wie Naldo, Rafinha, Lincoln oder Marcelo Bordon werden sich Fans auch in vielen Jahren noch erinnern. Weitaus weniger Eindruck hinterließ seinerzeit Junior Caicara.

Keine zwei Jahre stand er beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Anschließend wechselte er in die Türkei, wo er bis vor kurzem kickte. Doch jetzt steht er ohne Verein da und seine Karriere möglicherweise vor dem Aus.

FC Schalke 04: Caicara jetzt vereinslos

4,5 Millionen Euro gaben die Knappen einst für die Dienste des Außenverteidigers aus. 2015 holte man ihn vom bulgarischen Spitzenklub Ludogorets Razgrad. Relativ schnell entpuppte sich der Deal jedoch als Missverständnis.

Bereits in seinem zweiten Jahr spielte Caicara beim FC Schalke 04 kaum noch eine Rolle und wurde in der Winterpause an Basaksehir Istanbul verkauft. Dort blieb er knapp sechs Jahre – bis jetzt.

Vertrag aufgelöst

Wie der türkische Klub nun mitteilte, habe man sich dazu entschieden, den Vertrag mit dem langjährigen Spieler aufzulösen. Darauf habe man sich bereits im Februar verständigt, teilte Basaksehir mit. Wegen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien wurde die Entscheidung allerdings jetzt erst öffentlich.

Damit steht der ehemalige Profi des FC Schalke 04 am Scheideweg seiner Karriere. Es bleibt abzuwarten ob er mit 33 Jahren nochmal einen neuen Verein findet. Mit Basaksehir wurde er 2020 Meister und bestritt rund 200 Pflichtspiele.

FC Schalke 04: Ex-Star sucht neuen Klub

Zwar verabschiedete ihn sein Klub mit netten Worten und dankte für die Hingabe, über die genauen Gründe der Trennung äußerte man sich allerdings nicht. Caicara hatte seit der Winterpause kaum noch eine Rolle beim Tabellendritten gespielt.

Der Ex-Star des FC Schalke 04 erklärte auf Instagram, dass „wir glauben, dass dieser Prozess für beide Seiten von Vorteil sein wird.“ Damit ist klar: Er selbst denkt noch nicht ans Karriereende, sondern will nach einem neuen Verein suchen.