FC Schalke 04: Peter Neururer warnt S04 eindringlich vor DIESEM Fehler – „Gibt nichts Schlimmeres“

Diese drei Punkte wären absolute Big Points im Abstiegskampf. Ein Sieg für den VfL Bochum stieße die Tür zum Klassenerhalt für den FC Schalke 04 weit auf. Der Verbleib in der Bundesliga ist ein wichtiger Schritt, um sich langfristig wieder im Fußballoberhaus zu etablieren.

Allerdings weiß man bei den Knappen auch, dass es damit nicht getan ist. Bis der FC Schalke 04 wieder ans internationale Geschäft anklopft, dürften noch einige Jahre vergehen. Peter Neururer warnt die Verantwortlichen nun vor einem Fehler, der alles einstürzen lassen könnte.

FC Schalke 04: Neururer lehnt Europa-Blick ab

Trainer-Ikone Neururer trägt sein Herz auf der Zunge und hat klare Meinungen. Wenn am Samstag (4. März) allerdings Bochum auf Schalke trifft, wird auch er hin und her gerissen sein (Hier das Neururer-Exklusiv-Interview mit DER WESTEN lesen). Nicht nur an diesem Spiel hängt für die Knappen viel, auch langfristig muss einiges passieren, um wieder eine große Nummer zu werden.

„Der Verein muss sich jetzt auf die augenblickliche Situation konzentrieren“, erklärt Neururer gegenüber DER WESTEN. Sobald man über andere Sachen nachdenke – zuletzt sprach zum Beispiel der Aufsichtsratsvorsitzende schon wieder von Europa – habe man schon verloren. „Wenn das der Fall wäre, dann gibt es einen Abstieg und aus diesem Abstieg wieder rauszukommen, das wird nicht so leicht“, prophezeit Neururer.

FC Schalke 04: Leihen ein Fehler?

Der FC Schalke 04 brauche zudem sportliche Fachkompetenz, meint Neururer und hat dabei unter anderem den derzeit unbesetzten Sportdirektor-Posten im Kopf. „Und dann muss man in Verbindung damit, das vorhandene Geld vernünftig einsetzen“, skizziert der 67-Jährige. „Da kann ich nicht Leute verpflichten, die ich von der gleichen Qualität her möglicherweise woanders günstiger oder ablösefrei bekommen kann.“

Ein Dorn im Auge sind ihm Spielerleihen, bei denen klar ist, dass man sie hinterher nicht halten kann – Stichwort Itakura. Es müsse eine vernünftige Linie her, fordert der ehemalige S04-Trainer. „Es gibt nichts Schlimmeres als Ausleihen von Spielern zu tätigen, auf die ich hinterher keinen Zugriff mehr habe, weil ich sie gar nicht bezahlen kann. Das darf nicht sein. Solche Verpflichtungen sind absoluter Mist.“

Derzeit haben die Knappen rund zehn Leihspieler im Kader. Bei wichtigen Akteuren wie Tom Krauß existiert allerdings eine Kaufpflicht, sollte man in der Bundesliga bleiben. Ein Schritt in die richtige Richtung.

FC Schalke 04: „Stopfen von Löchern“

Weshalb Neururer diese Art der Transferstrategie stört? Es ist keine zukunftsorientierte Lösung. „Das ist keine Planung. Das ist stopfen von Löchern. So kommt Schalke, und übrigens auch kein anderer Verein, in Deutschland weiter“, ist sich der Kulttrainer sicher.