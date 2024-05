FC Schalke 04 zum Umplanen gezwungen! Dieser Spieler-Plan ging so gar nicht auf

Er war einer der angekündigten Top-Transfers nach dem Wiederaufstieg des FC Schalke 04 im Jahr 2022. Knapp eineinhalb Jahre später war er schon wieder weg. Die Hoffnungen, dass sich Sebastian Polter zu einem absoluten Torgaranten für den S04 entwickeln und den Schalkern den Klassenerhalt sichern würde, haben sich nicht bewahrheitet. Bei seinem neuen Klub geht der Negativtrend nun weiter!

Beim FC Schalke 04 kam Sebastian Polter in der Bundesligasaison 2022/2023 lediglich auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Zu wenig für die Schalker Verantwortlichen, die den 33-Jährigen zuvor für teures Geld vom VfL Bochum losgeeist hatten. Polter machte noch den Weg der Schalker in die zweite Liga mit, blieb aber auch dort hinter den Erwartungen. Im Winter folgte die Leihe nach Darmstadt. Aber auch da läuft es für Polter überhaupt nicht!

FC Schalke 04: Polter im Clinch mit Trainer Lieberknecht!

In neun Bundesligapartien für den SV Darmstadt kommt Polter auf gerade einmal eine Torvorlage. Zuletzt hatte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nicht mehr auf die Schalke-Leihgabe gezählt. Polter stand in den letzten drei Spielen nicht einmal mehr im Kader. Besonders dieser Umstand soll den Stürmer sauer aufstoßen!

Nach Informationen der „Bild“ soll das Verhältnis zwischen Polter und Lieberknecht stark abgekühlt sein. Der Trainer soll dem 33-Jährigen nach dem Kenntnisstand des Mediums nicht erklärt haben, warum er nicht mehr auf den wuchtigen Offensivspieler setzt. Eine mögliche Erklärung wären die schwachen Zahlen des Noch-Schalkers. Die Darmstädter begründen die Maßnahme offiziell mit Hämatomausräumung an der Leiste. Diese sollte Polter eigentlich nur wenige Tage außer Gefecht setzen.

Darmstadt wird Polter wohl nicht fest verpflichten

Eine Zukunft wird es für Polter in Darmstadt wohl nicht mehr geben. Die ausgehandelte Kaufoption von 500.000 Euro werden die Hessen ziemlich sicher nicht ziehen. Wohl auch aufgrund der Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Spieler. Der SV Darmstadt hat zudem bereits angekündigt, mit Torsten Lieberknecht weiterarbeiten zu wollen. Eine Zukunft von Polter am Böllenfalltor erscheint also ausgeschlossen.

Die erhoffte Sofort-Ablöse bleibt also aus und Schalke muss umplanen. Ob der 33-Jährige nach seiner Rückkehr zum S04 auch bei den Königsblauen bleiben wird, darf ebenfalls bezweifelt werden. Der Stürmer gehört bei den Schalkern zu den Top-Verdienern, hat aber noch einen Vertrag bis 2025.